В Минвостокразвития заявили, что в регионах соревнуются за запуск первых международных ТОР

Глава ведомства Алексей Чекунков добавил, что министерство непрерывно работает над упрощением условий ведения бизнеса в этой зоне

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Конкуренция за запуск первых международных территорий опережающего развития (МТОР) развернулась в дальневосточных регионах, заявил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"За запуск первых проектов в режиме МТОР развернулась конкуренция. Хабаровский край работает над созданием транспортно-логистической зоны, погранперехода на острове Большой Уссурийский на Амуре. <…> В Забайкалье находится крупнейший на сегодня российско-китайский железнодорожный пункт пропуска. У Бурятии традиционно глубокие связи с Монголией", - сказал он.

Что касается уже существующих на Дальнем Востоке территорий опережающего развития и вопроса их объединения в единую ТОР, то, как отметил Чекунков, министерство непрерывно работает над упрощением условий ведения бизнеса в ТОР. "В конечном итоге, в интересах развития Дальнего Востока, любой проект на Дальнем Востоке должен реализоваться в префрежиме. Поэтому фактически весь Дальний Восток будет ТОР. Будет ли это единый ТОР, или административный порядок - будет видно", - добавил министр.