В Минвостокразвития сообщили о запуске производства меди на Удоканском месторождении

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал это эпохальным событием, к которому стремились с 1949 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан", в котором в режиме видео-конференц-связи из Владивостока участвовал президент России Владимир Путин, стал одним из главных итогов Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Мы запустили "Удокан". Обычно не принято какой-то инвестпроект выделять, <…> я бы отметил это как эпохальное событие, к которому с 1949 года шли. <…> Комбинация современных технологий, воля инвестора и, конечно, массивная государственная поддержка - льготы территории опережающего развития, инфраструктурная субсидия, мощная социальная поддержка, поддержка в части снабжения энергии - позволили Удоканской меди, несмотря на пандемию и санкционное давление, начать работу. Это скажется на бюджете Забайкалья, на бюджете всего Дальнего Востока, это делает профессию популярной", - сказал Чекунков.

Еще одним результатом он назвал поручение президента подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, рассчитанную до 2050 года. "Будем создавать энергетику новую, будем строить новые ГЭС. [Если] у нас будет дешевая энергия - у нас будет промышленность, потому что энергия - база любой промышленности", - пояснил министр.

Он также отметил, что заявленное главой государства расширение параметров дальневосточной ипотеки позволит привлечь людей на Дальний Восток. Другим результатом стало повышенное внимание властей к системе подготовки кадров в образовательных учреждениях региона.

Про Удокан

Строительство ГМК по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с ресурсами 26,7 млн т в Забайкальском крае началось в 2019 году. ГМК будет введен в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, во вторую - все технологические линии гидрометаллургического завода.

Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн т руды и выпускать 150 тыс. т меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. т меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей. Запуск второй очереди производительностью 24-28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год.

На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы. Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. На сегодня объем добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.