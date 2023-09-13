12 сентября, 23:19
Восточный экономический форум

В Минвостокразвития сообщили о запуске производства меди на Удоканском месторождении

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал это эпохальным событием, к которому стремились с 1949 года

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Запуск оборудования на обогатительной фабрике горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан", в котором в режиме видео-конференц-связи из Владивостока участвовал президент России Владимир Путин, стал одним из главных итогов Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

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"Мы запустили "Удокан". Обычно не принято какой-то инвестпроект выделять, <…> я бы отметил это как эпохальное событие, к которому с 1949 года шли. <…> Комбинация современных технологий, воля инвестора и, конечно, массивная государственная поддержка - льготы территории опережающего развития, инфраструктурная субсидия, мощная социальная поддержка, поддержка в части снабжения энергии - позволили Удоканской меди, несмотря на пандемию и санкционное давление, начать работу. Это скажется на бюджете Забайкалья, на бюджете всего Дальнего Востока, это делает профессию популярной", - сказал Чекунков.

Еще одним результатом он назвал поручение президента подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, рассчитанную до 2050 года. "Будем создавать энергетику новую, будем строить новые ГЭС. [Если] у нас будет дешевая энергия - у нас будет промышленность, потому что энергия - база любой промышленности", - пояснил министр.

Он также отметил, что заявленное главой государства расширение параметров дальневосточной ипотеки позволит привлечь людей на Дальний Восток. Другим результатом стало повышенное внимание властей к системе подготовки кадров в образовательных учреждениях региона.

Про Удокан

Строительство ГМК по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с ресурсами 26,7 млн т в Забайкальском крае началось в 2019 году. ГМК будет введен в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, во вторую - все технологические линии гидрометаллургического завода.

Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн т руды и выпускать 150 тыс. т меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. т меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей. Запуск второй очереди производительностью 24-28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год.

На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы. Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. На сегодня объем добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокЧекунков, Алексей ОлеговичВосточный экономический форум
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