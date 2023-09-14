"Аэрофлот" не планирует менять расписание полетов в московских аэропортах из-за БПЛА

Гендиректор группы Сергей Александровский при этом уточнил, что в пике за одни сутки на запасные аэродромы ушло 19 рейсов группы

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" не планирует сокращать количество ночных рейсов в аэропортах московского авиаузла (компании группы совершают авиарейсы из Шереметьево и Внуково). Об этом на брифинге в рамках Восточного экономического форума сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

"Безусловно, это (регулярное закрытие аэропортов из-за полетов беспилотных летательных аппаратов, БПЛА) оказывает влияние на нашу деятельность. В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров, но для нас безопасность полетов - приоритет номер один", - сказал он.

При этом Александровский уточнил, что в пике за одни сутки на запасные аэродромы ушло 19 рейсов группы. Он добавил, что вопрос компенсаций для авиакомпаний со стороны государства сейчас не стоит, а расходы авиакомпаний сопоставимы с обычным уходом на запасной аэродром. "Это наши расходы, связанные с нашей операционной деятельностью, вопрос о компенсациях не стоит. Операционно для нас это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям", - отметил гендиректор он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.