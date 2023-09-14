В Псковской области сообщили, что число резидентов ОЭЗ вырастет до 28 к 2030 году

Объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей

ПСКОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Число компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" в Псковской области к 2030 году вырастет почти вдвое - до 28. Объем инвестиций может превысить 30 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Михаил Ведерников.

"У нас на сегодняшний день почти 16 млрд рублей привлечено за все время работы ОЭЗ. Но на тот момент, когда я пришел работать в регион, там полноценно работало одно финское предприятие, а сегодня - 15 резидентов. Мы рассчитываем, что к 2030 году резидентами будут 28 компаний, а объем осуществленных инвестиций превысит 30 млрд рублей", - сказал Ведерников.

Губернатор добавил, что "Моглино" может стать центром объединения компаний из Китая, работающих в регионе. При этом "Моглино-2", где расположен завод "Титан-полимер", будет промышленным кластером на базе этого якорного резидента. Он также добавил, что в регионе будет создаваться инжиниринговая школа, где будут обучаться специалисты, в первую очередь по химической промышленности.

Завод "Титан-полимер" по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов ОЭЗ "Моглино". Производство является уникальным для России, позволяет выпускать все виды полимеров, обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа. В развитие производства "Титан-полимер" инвестировано почти 10 млрд рублей.