Глава Псковской области: нам нужна единая система безопасности, чтобы защититься от БПЛА

Михаил Ведерников — о задачах, которые стоят перед ним после избрания на второй губернаторский срок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников руководит регионом уже седьмой год. В сентябре 2023 года он выиграл свои вторые губернаторские выборы, улучшив результат 2018 года (86,3% голосов избирателей против 70,68% голосов). За несколько дней до выборов столица региона подверглась атаке БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) — в результате случился пожар, но, к счастью, никто не пострадал. Глава региона рассказал ТАСС, какие меры, по его мнению, должны обезопасить людей в регионе и какие задачи он ставит на новую "пятилетку".

— Михаил Юрьевич, это ваше первое большое интервью после избрания на второй губернаторский срок. Сейчас многие ждут конкретики — что же будет с регионом дальше. Самая актуальная на данный момент тема, тревожащая жителей, — это обеспечение безопасности в связи с первыми для Псковской области случаями атак беспилотников. Какие меры были приняты?

— Сегодня мир таков, что ни про одно место на Земле нельзя со стопроцентной уверенностью сказать: "Тут безопасно". Но паники быть не должно. Атаки с помощью беспилотников — наиболее актуальная угроза. Дважды мы в этом, к сожалению, убедились на собственном опыте. И конечно, нельзя исключать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Вот исходя из этого нужно выстраивать систему безопасности.

— Как это можно сделать?

— Система безопасности должна быть многоуровневой. Мы достаточно подробно в эту тематику погрузились и ищем оптимальные варианты. Конечная наша задача — объединить все элементы в единую систему защиты над Псковом и всей областью.

Что касается работы на земле, здесь у нас работает отряд содействия обороне и безопасности "Дружина". До конца года мы ожидаем, что отряд разрастется до 2 тыс. человек (сейчас это более тысячи дружинников). В числе их задач оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и т.д. Важно не паниковать и чтобы люди знали, как себя вести во внештатной ситуации.

— Раз уж мы заговорили о полетах, то хотелось бы понять и перспективы развития гражданской авиации. Этой весной вы докладывали президенту о том, что к концу года регион рассчитывает выйти на пассажиропоток в 150 тыс. человек. Удалось ли осуществить эти планы?

— Мы идем к увеличению пассажиропотока до полумиллиона в год. У нас это получается, потому что в этом году мы перевезли уже 103 тыс. пассажиров и на заданную цифру в 150 тыс. мы выходим. Мы планируем расширение маршрутной сетки и увеличение рейсов на Москву. Я очень хочу и все для этого сделаю, чтобы у нас было два рейса в день: утром и вечером. Проблема сейчас в том, что у перевозчиков ощущается дефицит воздушных судов.

Отмечу, что средства в областном бюджете на субсидирование авиаперевозок мы закладываем и из года в год увеличиваем. На следующий год, наверное, будет порядка 160–170 млн рублей. Что касается строительства терминала в аэропорту: с проектом вместе с руководством порта нашего партнера мы определились. Как только пассажиропоток превысит 250 тыс. человек, приступим к строительству.

— Это перспектива какого времени?

— При хорошем стечении обстоятельств — два года. Сейчас пока с коллегами проговариваем расширение сети маршрутов. Ведем переговоры, чтобы запустить в следующем году авиарейсы на Мурманск и Махачкалу, в Дагестан. Кроме того, в планах провести реконструкцию площади около здания аэровокзала. Проект уже прошел госэкспертизу, его стоимость — 300 млн рублей. Зонирование пространства позволит разделить транспортные потоки и обеспечить безопасность.

— Среди перспективных направлений, которые активно развивает псковский аэропорт, — рейс на Минск. Но он субсидируется из регионального бюджета. Хотя вы предлагали субсидировать его из бюджета Союзного государства. Есть ли понимание по этому вопросу?

— По действующему российскому законодательству международные рейсы не субсидируются. Если пересмотреть законодательство, тогда это будет субсидия Минтранса РФ. Или другой вариант — предусмотреть такую опцию в бюджете Союзного государства. По поручению Вячеслава Володина мы входим в рабочую группу и готовим на сегодняшний день предложения со своей стороны. Проблема здесь в следующем: из Пскова пассажиры летят неплохо, из Белоруссии — немножко похуже, потому что с учетом сборов минского аэропорта от них билет стоит дороже. Я уже попросил белорусских коллег, чтобы они приняли решение хотя бы минимизировать эти сборы. Это первое. Ну а второе — маршруты нужно "раскатывать" в сезон. Мы же запустили его тогда, когда получилось договориться: без анонса, без достаточной глубины продажи билетов. В конце летнего сезона, когда все уже отдохнули.

До первого августа один парный рейс нам обходился в 450 тыс. рублей. Сейчас два рейса на Минск нам обходятся в 2,8 млн рублей в неделю. Мы как сезонный этот маршрут в этом году "докатаем", но было бы абсолютно справедливо, если бы была и федеральная субсидия. При поддержке из Москвы мы могли бы сделать этот маршрут круглогодичным. Пока же мы до конца октября отлетаем, а дальше определим — с какого числа какого месяца полетим уже в следующем году. И, соответственно, договоримся о предпродаже билетов на летний сезон 2024 года. Я в этот маршрут верю, он должен "раскататься", потому что в Минске достаточно интересный хаб и есть множество направлений, куда можно улететь через Минск. И в Минске есть что посмотреть.

— Над чем еще вы работаете с коллегами из Белоруссии?

— Доля Республики Беларусь во внешнеторговом обороте региона за первое полугодие 2023 года составила 17%, за аналогичный период прошлого года — 21,2%, что в стоимостном выражении составляет $60 млн. Это в пределах цифр прошлого года. По итогам года я тоже ожидаю результат не хуже прошлого, а по отдельным отраслям — лучше. Добавлю, что в этом году Центром поддержки экспорта Псковской области поддержано экспорта в Беларусь на сумму почти в 157 млн рублей. Для обеспечения производственного цикла псковские предприятия закупают у белорусских поставщиков комплектующие и продукцию. В связи с этим страны перешли на взаиморасчеты в национальных валютах — это еще больше укрепляет товарооборот.

— В целом, кроме Белоруссии, — с какими странами, а также с какими регионами России планирует развивать сотрудничество Псковская область? Недавно, например, в Пскове принимали делегацию из Китая, и, судя по отзывам, этот визит был весьма успешен.

— Мы достаточно активно общаемся с коллегами из Китая. Причем не только по бизнесу, но и в сфере развития культурных отношений. Мы сейчас находимся на этапе создания так называемых языковых школ. Не так давно у нас был генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге. Мы с ним достаточно предметно говорили. Большой интерес китайские партнеры проявили к нашей особой экономической зоне (ОЭЗ) "Моглино". Мы предоставили им всю информацию, мы готовы и заинтересованы в том, чтобы у нас работали и китайские предприятия, и российско-китайские предприятия. Несколько проектов на сегодняшний день — в достаточно высокой степени проработки. Площадку ОЭЗ деловые круги Китая рассматривают в том числе и как место размещения российско-китайских производств 3D-принтеров песчаных технологий, использующихся для литья. Кроме того, возможность размещения на территории ОЭЗ отметили предприятия по выпуску компьютеров, мониторов и телевизоров, ноутбуков и телекоммуникационного оборудования. Актуальность многих из них обусловлена уходом иностранных компаний с российского рынка.

— Российско-китайские языковые школы — очень интересная история. Как будет работать этот проект в Пскове?

— Мы прорабатываем сейчас сотрудничество в формате языковых школ между школами Пскова и города Цзинина. Цель простая — совместное изучение языков, культуры России и Китая. Определены четыре школы-участницы. Онлайн-встречи между школами включены в план нашего сотрудничества на 2023 год. В конечном итоге появится возможность изучения китайского языка у нас и русского языка — в Китае. Кроме того, мы планируем в следующем году провести российско-китайский брасс-фестиваль, приуроченный к 9 Мая. С нашей стороны будут задействованы Мариинский брасс, Санкт-Петербургская консерватория, Псковский областной колледж искусств. Со стороны Китая участие примет консерватория в Харбине. Сейчас мы работаем над программой фестиваля. Дальше будем расширять связи с Ближним Востоком, Латинской Америкой, Африкой, Индией. Недавно у нас делегация ездила в Индию.

— Мы немного начали говорить об экономике, одним из ключевых показателей которой является экспорт. В какие субъекты России и страны мира он увеличивается в последнее время? В какие страны и регионы планируете наращивать экспортные объемы?

— Первое полугодие 2023 года показало, что в целом внешнеторговый оборот Псковской области практически не изменился и превысил $350 млн. Но изменилась география экспорта. Исторически мы сотрудничали с соседями — с Эстонией и Латвией. Но сейчас экспорт в эти страны просел — а это в основном продукция лесопереработки, пиломатериалы, в отношении которых с июля прошлого года действует запрет на поставки в страны ЕС. Сейчас в списке основных стран — партнеров по экспорту — Белоруссия, на которую приходится почти 41%, Польша (почти 21%), Вьетнам, доля которого в нашем экспорте составляет 14,5%. Кстати, за первое полугодие товарооборот с Индией у нас вырос в три раза, до $3,7 млн.

Но, конечно, мы будем больше внимания уделять дружественным странам и развивать отношения с ними, потому что там не приходится ждать неприятных сюрпризов. Значительная часть экспортируемых товаров — это животноводческая и мясная продукция, а еще кабельная продукция, продукция электротехнического кластера, различные комплектующие, агрегаты.

— Михаил Юрьевич, если говорить о привлечении инвестиций, то велика ли здесь роль созданной ОЭЗ "Моглино"? Доказала ли она свою эффективность?

— У нас на сегодняшний день почти 16 млрд рублей привлечено за все время работы ОЭЗ. Но на тот момент, когда я пришел работать в регион, там полноценно работало одно финское предприятие. А сегодня — 15 резидентов. Мы рассчитываем, что к 2030 году резидентами будут 28 компаний, а объем осуществленных инвестиций превысит 30 млрд рублей. Я думаю, что "Моглино" станет в будущем точкой соединения китайских компаний, работающих в регионе, тогда как "Моглино-2", где расположен "Титан-Полимер", будет промышленным кластером на базе этого якорного резидента. Тем более что мы подписали соглашение о создании инжиниринговой школы, и специалисты, в первую очередь по химпрому, будут здесь обучаться, будут приезжать к нам со всех регионов страны.

— Псковская область к тому же — регион, активно развивающий агропромышленный комплекс. Каковы перспективы аграрного сектора в ближайшие годы?

— В ближайшие два года у нас появится два молочных комплекса, причем достаточно крупных. В Бежаницком районе — на 2 тыс. голов, в Пушкиногорском — на 1,2 тыс. голов. Всего на поддержку сельского хозяйства за пять лет из федерального бюджета привлечено более 6 млрд рублей в виде субсидий. Динамика в этой сфере сегодня набрана хорошая, и бизнес активно в эту сферу инвестирует. Я могу сказать, что у нас за пять лет на 46% увеличился объем производимой и реализуемой продукции, это порядка 17 млрд рублей. По объемам производства мяса скота и птицы регион занимает лидирующее место среди субъектов СЗФО и соседних Смоленской и Тверской областей. У региона второе место по производству молока и седьмое — по производству куриных яиц. Всего же за последние пять лет в рамках инвестпроектов привлечено более 50 млрд рублей.

— Вернемся к работе правительства и прошедшим выборам. Вопрос очевидный — о переменах. Планируете ли вы изменить структуру правительства региона, стоит ли ожидать реформирования комитетов, кадровых перестановок?

— Если говорить о правительстве региона, то каких-то кардинальных изменений не планируется. Единственное, к концу года создадим отдельный комитет по молодежной политике, будем заниматься этим направлением более адресно и предметно. Он заменит действующее Управление молодежной политики и общественных проектов. Такой орган исполнительной власти станет еще одним шагом в развитии сферы работы с молодежью и еще больше поднимет статус этого направления. Молодежь в Псковской области активно участвует в жизни региона, в федеральных конкурсах, привлекает средства на реализацию своих проектов и идей. Только за этот год на молодежные проекты привлечено более 14 млн рублей. Уже с 1 ноября новый комитет начнет свою работу.

Что касается переназначений, никаких серьезных изменений не будет. Считаю, что у нас работает достаточно профессиональная команда. Но естественный процесс обновления кадров неизбежен.

— Когда вы только пришли на пост руководителя региона, президент страны ставил задачу решить вопрос низкого уровня доходов населения. Выросли ли доходы людей?​​​​​​

— Повышение уровня жизни людей, улучшение демографической ситуации, работа по сокращению дефицита медицинских, педагогических кадров — это стратегические вещи. Они долгие. И более того — если ты все делаешь правильно, результат начнет проявляться через какое-то время. C 2018 по начало 2023 года в регионе снизилась доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума — с 17% до 14%. Одними из инструментов снижения уровня бедности являются меры социальной поддержки. Только в 2023 году на предоставление мер соцподдержки, в том числе на выплату пособий, компенсаций и субсидий, в бюджете области предусмотрено более 4 млрд рублей.

Мы помогаем через инструмент социального контракта, индексируются должностные оклады работников бюджетной сферы. Особое внимание уделяем категориям, определенным майскими указами президента, это педагоги, младший медицинский персонал, врачи, работники учреждений культуры. Их средняя заработная плата за последние пять лет увеличилась на 37%.

С 2018 года положительная динамика наблюдается и в сфере занятости населения. В два раза снизилась общая численность безработных, сейчас их порядка 9,2 тыс. человек. Кстати, за пять лет снизился и общий уровень безработицы — с 5,7% до 2,9%. И что особенно важно — снижен и находится на историческом минимуме уровень регистрируемой безработицы — сейчас он всего 0,6%.

— Одна из застарелых проблем региона — кадровый кризис в образовании и здравоохранении. Сколько сейчас региону не хватает врачей, медработников и учителей?

— Мы с дефицитом медицинских кадров разбирались с 2017 года. Но эффект увидели только в прошлом году. Дефицит медицинских кадров каждый год увеличивался. Нам удалось эту тенденцию остановить, а потом развернуть ее вспять. Учебно-лабораторный корпус ПсковГУ начинает полноценно работать: если раньше вуз обучал по направлению медицины 500 студентов, то теперь будем выпускать в три раза больше специалистов. Теперь перед нами новая задача: удержать молодые кадры в профессии и в регионе. А для этого нужны достойные зарплаты, условия работы, оборудование.

Что касается педагогических работников, там ситуация получше. Но мы прекрасно понимаем: с учетом среднего возраста педагога (55 лет) мы в течение ближайших пяти лет столкнемся с серьезным кадровым дефицитом в этой сфере. Поэтому и принимаем различные меры поддержки. В этом году со 100 млн до 170 млн рублей мы увеличили пакет мер поддержки.

— Этой весной вы зафиксировали срыв сроков технологического присоединения к газовым сетям частных домовладений: доступ к газу получили менее 1,5 тыс. жителей, что составляет лишь 10% от числа заключенных договоров. Удалось ли исправить ситуацию?

— Работа ведется достаточно активно. Я думаю, что в ближайшее время в регион приедет Сергей Густов, генеральный директор "Газпром межрегионгаз", и мы с ним посмотрим на ситуацию еще раз. Сегодня в 137 населенных пунктах проходит газификация. Где-то есть сложности с подрядчиками у газового оператора, где-то есть замедление сроков из-за необходимости перепроектирования документации, но все эти вопросы у нас на контроле. Мы задачу обязательно выполним.

Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области предусматривает, что за 2021–2025 годы природный газ придет еще в 54 населенных пункта.

— Еще один инфраструктурный вопрос. О стройке, завершение которой в регионе ждут не первый год. Это социальный городок, который предназначен для проживания граждан пенсионного возраста, инвалидов и маломобильных граждан. Как идут дела на этой площадке?

— Действительно, проект очень значимый и вместе с тем очень сложный. Он реализуется с 2013 года. На данный момент готовность корпусов и административного здания приближается к ста процентам. Остаются пуско-наладочные работы, клининг и мелкие доработки. Сейчас идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. До конца сентября все корпуса должны быть подготовлены к приемке. Октябрь остается на устранение замечаний и недоделок. Открытие запланировано на начало ноября. Будет также отработан порядок приема в учреждение проживающих.