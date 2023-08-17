Культ наличности: зачем россияне хранят миллиарды "под матрасом"?

В июле россияне забрали со своих банковских счетов порядка 400 млрд рублей. А всего с начала года наличных денег прибавилось почти на 2 трлн рублей. С чем связана подобная тенденция, нужно ли с ней бороться и поможет ли в этой борьбе повышение Центральным банком ключевой ставки — читайте в нашем материале.

По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2023 года наличных рублей в обращении прибавилось на 1,48 трлн. Причем около 700 млрд рублей пришлись на май — июнь. Еще порядка 400 млрд рублей добавились в июле, так что общая сумма пока приближается к 2 трлн. Даже в прошлом году граждане снимали деньги не так активно. Невзирая на всплески в феврале — марте из-за начала СВО и октябре из-за объявления частичной мобилизации, общая сумма за год составила около 2,24 трлн. В этом же году есть все шансы обновить рекорд по накоплению наличности гражданами, который пришелся на 2020 год. Тогда на фоне пандемии люди активно снимали деньги со счетов, руководствуясь тезисом "в любой неопределенной ситуации запасайся наличными", и в итоге сумма, находящаяся "на руках", выросла на 2,87 трлн рублей.

Всего же на сегодняшний день в обороте насчитывается более 17 трлн рублей наличными. Такую сумму дает агрегат М0, который рассчитывает ЦБ. Правда, в него входят не только деньги, которые лежат в кошельках непосредственно у граждан, но и все остальные наличные, находящиеся, например, в кассах предприятий. Вычленить из них долю непосредственно физических лиц весьма проблематично. Впрочем, массовый выход населения "в кеш" Банк России не беспокоит. В комментариях к своей статистике регулятор пояснял, что "увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики".

"Рост объема наличных в обращении является тенденцией, характеризующей весь 2023 год", — говорит управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. При этом он напоминает о существовании и другой выраженной тенденции — увеличении средств во вкладах населения, темпы которого также близки к рекордным. "Такая ситуация отчасти связана с ростом бюджетных расходов, в результате которого в принципе растет объем денег у населения. При этом в отдельные периоды наблюдается и ситуативный спрос на изъятие кеша из банков" , — поясняет он.

Кому нужнее?

Причины, по которым растет количество наличности в обороте, называются разные. Например, зампред Банка России Алексей Заботкин еще в мае связывал повышенный спрос на наличные деньги со спросом со стороны экономик новых российских регионов. По его словам, система безналичных платежей там пока развита намного слабее, чем в остальной России, поэтому существует большой спрос на наличные. Между тем, по данным Банка России, в среднем по стране доля безналичных платежей в розничном обороте составляет примерно 82%, а с учетом постепенной "цифровизации" новых областей, скорее всего, со временем станет еще выше.

Андрей Маслов, аналитик ФГ "Финам", считает, что нынешний рост объема наличности в первую очередь связан именно с тем, что граждане забрали существенные суммы со счетов, а не с тем, что ЦБ наращивает объемы выпуска купюр, запустив печатный станок. По его словам, ключевым событием лета, повлиявшим на тягу граждан к обналичиванию средств со счетов, стала попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня. Тогда банковские клиенты за несколько дней забрали более 100 млрд рублей. "Также это связано и с периодом отпусков, — добавляет аналитик. — А учитывая резко ослабевший рубль и удорожание поездок в ближнее зарубежье и на популярные курорты, объемы снятия наличных тоже выросли пропорционально". Кроме того, несмотря на санкции, заметно сузившие туристические возможности россиян, они продолжают ездить в том числе и за границу.

Но карту иностранного банка в России завести достаточно непросто, а карту "Мир" принимают лишь в небольшом количестве стран, поэтому без наличной валюты не обойтись. При этом напомним, что ограничения на выдачу гражданам долларов и евро, введенные весной 2022 года, по-прежнему действуют. Поэтому для поездки за границу сначала приходится обналичивать рубли, а затем покупать на них валюту.

Назад во вклады?

Хранить крупные суммы дома наличными — сомнительная идея, как с точки зрения безопасности, так и выгоды. Ведь в этом случае деньги не приносят никакого дохода и их постепенно съедает инфляция. Тем временем 15 августа на своем внеочередном заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% годовых. Это стало достаточно серьезной неожиданностью для рынка, который предполагал увеличение ставки, но не настолько. Напомним, что под проценты ключевой ставки регулятор выдает кредиты коммерческим банкам, которые потом используют эти деньги в своем бизнесе, в том числе при выдаче кредитов населению и бизнесу. Поэтому повышение ставки всегда означает две рыночные реакции: удорожание новых кредитов и рост процентов по депозитам. В этот раз будет так же, уверены специалисты. Например, рассуждая о кредитах на жилье, главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко рассказал ТАСС, что средние ставки по ипотеке уже прошли уровень 12%, а к октябрю могут достигнуть 15% годовых. То же самое касается и депозитов — некоторые банки уже объявили, что повысят ставки по вкладам. Кстати, после июльского повышения ключевой ставки (тогда ее подняли с 7,5 до 8,5%) ЦБ уже ожидал, что в ближайшее время коммерческие банки улучшат свои предложения по вкладам.

Таким образом, решение ЦБ РФ может простимулировать граждан вернуть часть выведенных из банков средств, переложив их во вклады под повышенные проценты. Но это будет косвенный эффект. Впрочем, регулятор и не ставил это основной задачей. В комментариях к решению совета директоров заявлено, что повышение ключевой ставки направлено в первую очередь на борьбу с инфляцией. "Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", — высказался регулятор. Напомним, что инфляция в 4% — давняя, но пока, увы, недостижимая, цель Центрального банка.

С тем, что повышение ключевой ставки не выступает способом, с помощью которого государство и банки хотят уменьшить количество наличных "под матрасами" у населения, вернув их на финансовый рынок, согласны и эксперты. "Задача ЦБ — следить за инфляцией и макроэкономической стабильностью", — говорит Андрей Маслов. Однако у ЦБ есть и другие инструменты.

"К примеру, запуск цифрового рубля может значительно повлиять на оборот наличных средств, так как цифровые деньги "оттянут" на себя серьезную часть расчетов", — прогнозирует он. "Рост ставки Банка России повлечет за собой повышение ставок по вкладам, что может привести и к притоку средств населения на счета, — добавляет Валерий Пивень из АКРА. — Однако, если кредитная активность существенно снизится, у банков может возникнуть избыток ликвидности. С учетом этого нельзя исключать, что особо активных действий по возвращению наличных, которые находятся у населения, банки предпринимать не будут".

Евгений Мазин