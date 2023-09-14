Мишустин поручил учесть в проекте бюджета России выполнение поручений Путина на ВЭФ

Срок проекта составляет три года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при необходимости скорректировать проект бюджета на ближайшие три года для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

"Коллеги, прошу вас внимательно проработать поручения президента. Если потребуется, подготовить предложения о возможных корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года, чтобы все задачи выполнить", - сказал глава кабмина на заседании правительства.

Согласно закону, проект федерального бюджета на очередной год и плановый период должен быть внесен правительством в Госдуму до 1 октября.

Премьер обратил внимание на то, что поручения, данные президентом на форуме, охватывают несколько важных отраслей, успешное развитие которых необходимо для повышения качества жизни на Дальнем Востоке. По его словам, они создадут новые возможности для местных жителей, для молодых специалистов, а также для реализации крупных проектов. "Правительство постоянно уделяет внимание этим вопросам. Мы посещаем дальневосточные регионы, чтобы поддерживать обратную связь и отслеживать, что еще можно и нужно сделать для выполнения поставленных главой государства задач", - подчеркнул Мишустин.

Поручения в строительстве и авиации

Для выполнения этих целей потребуется предпринять несколько шагов. "Прежде всего, это касается нормативной базы для индивидуального жилищного строительства. Она должна быть готова уже осенью", - отметил премьер. По его словам, в ней будут предусмотрены те же механизмы защиты дольщиков, как и для многоэтажных домов. "Это позволит людям сберечь свои средства либо взять ипотеку на стройку", - пояснил председатель правительства.

Мишустин также указал на то, что важно продолжать использовать уже действующие механизмы поддержки, в том числе дальневосточную ипотеку. "Ее размер будет увеличен до 9 млн рублей для граждан, которым нужно жилье более 60 кв. м", - отметил премьер.

Еще одно поручение президента касается льготной ипотеки под 2% для работников оборонно-промышленного комплекса, напомнил Мишустин. Эта программа должна работать "без каких-либо ограничений, как это было предусмотрено для врачей и учителей на Дальнем Востоке", подчеркнул он.

Мишустин перечислил шаги, которые необходимо предпринять во исполнение поручений президента. В частности, до 1 марта 2024 года будет проработан план мероприятий по развитию воздушных перевозок на Дальнем Востоке: от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов. "Особое внимание надо уделить сохранению уникальной природы в этих краях", - подчеркнул председатель правительства.

Поручения в энергетической сфере

Мишустин напомнил, что президент поручил уточнить механизм кластерной инвестиционной платформы для обрабатывающей промышленности в регионе. Также, по словам главы кабмина, будет подготовлена программа развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, рассчитанная на 26 лет. "Предстоит расширить и стратегию минерально-сырьевого комплекса, дополнив федеральный проект по геологии разделом изучения недр Дальнего Востока, а также Сибири", - добавил премьер.

"Продолжим и создание центра производства сжиженного природного газа в Мурманской области. Он будет обеспечиваться за счет нового газопровода Волхов - Мурманск - Белокаменка. И определим, кто будет строить такую инфраструктуру", - отметил глава кабмина. Также Мишустин подчеркнул, что правительство, совместно с руководителями субъектов, будет поддерживать инвесторов.