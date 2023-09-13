"Дальний Восток становится стратегическим приоритетом": мировые СМИ о речи Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин 12 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. В своей речи глава государства говорил о курсе рубля, инвестициях, демографии, а также о политической ситуации в США, отношениях с Китаем и изменениях в мировой экономике. Подробности и реакция мировых СМИ — в подборке ТАСС.

США

CNN: "Президент России заявил, выступая на ВЭФ, что экономические отношения между Москвой и Пекином сильно укрепились за полтора года с того момента, как связи с Западом стремительно ослабли после введения санкций... Между тем Китай заявил о дружбе "без границ" со своим партнером на севере, и его экономическая поддержка смягчила последствия исключения России из мировой финансовой системы. Объемы торговли между двумя странами, по данным китайской таможни, выросли на 40% за первые пять месяцев текущего года. При этом объемы торговли между второй по величине экономикой мира и другими ключевыми партнерами сократились".

The New York Times: "Обстановка на ВЭФ с дискуссиями, посвященными рублю и внутренним инвестициям, не помешала Владимиру Путину затронуть американскую тему. Он назвал судебные процессы в отношении Дональда Трампа политическим преследованием, а также одобрительно высказался в адрес предпринимателя-миллиардера Илона Маска… Высказывания Путина на ВЭФ, очевидно, были направлены на то, чтобы добавить огневой мощи республиканцам, выступающим против преследования Трампа, который уже давно публично восторгается российским лидером, чем способствует появлению в рядах своей партии внушительного контингента, настроенного дружественно по отношению к Москве... Отвечая на вопрос, касавшийся возможности появления в России частных космических компаний наподобие SpaceX, Путин высказался одобрительно в адрес Маска, назвав его "талантливым бизнесменом".

The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин вступил в дебаты по поводу уголовных обвинений в адрес претендента на выдвижение кандидатом на выборах в США от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что судебные процессы в отношении бывшего президента США являются политическим "преследованием" и показывают слабость США... Выступая на мероприятии, организованном в мае CNN, Трамп заявил, что, будучи президентом, смог бы урегулировать украинский конфликт в течение суток, достигнув договоренности с обеими сторонами. Комментируя эти высказывания, Путин заявил, что приветствовал бы любую такую инициативу. При этом он отметил, что не ожидает изменений в отношениях между Россией и США вне зависимости от того, кто станет президентом после выборов в ноябре 2024 года".

КИТАЙ

Global Times: "Некоторые китайские эксперты, комментируя затронутую Владимиром Путиным в выступлении на ВЭФ тему развития промышленности российского Дальнего Востока, отметили, что Россия вновь демонстрирует решимость выстоять перед западными санкциями и обеспечить себе экономический рост… Как полагает сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, "Россия совершает разворот в восточном и южном направлении не только в области политики и дипломатии, но и экономически". Это ключевой сигнал, на который следует обратить внимание".

CGTN: "Объем китайско-российской торговли может существенно увеличиться. ВЭФ может способствовать тому, что Россия будет развивать свой Дальний Восток параллельно с оживлением северо-востока КНР".

ИНДИЯ

Times of India: "Президент России, выступая на ВЭФ, сказал, что Запад пытается сдержать Китай, но ему это не удастся. Российско-китайские отношения находятся на "беспрецедентном" уровне, а товарооборот между двумя странами в этом году может превысить $200 млрд, отметил он. Путин заявил, что Россия и Китай не будут создавать военный союз. Он также сказал, что западные страны разрушают существующие рамки глобальных экономических отношений".

NDTV: "Российский президент Владимир Путин отметил, что не видит в экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC) ничего, что могло бы помешать России… Путин сказал, что США запрыгнули в "последний вагон", договорившись с Евросоюзом, Саудовской Аравией и Индией о создании нового экономического коридора, но сам проект выгоден России. Президент России также указал, что IMEC поможет его стране развивать логистику".

ВЬЕТНАМ

Nhan Dan: "Выступая на ВЭФ, президент России Владимир Путин заявил, что западные страны разрушают систему торгово-финансовых отношений, над созданием которой они сами упорно трудились. Оценивая текущую мировую ситуацию, российский лидер подчеркнул, что в последние годы мировая экономика менялась и продолжает меняться. Некоторые страны, в основном страны Запада, разрушают систему финансовых и торгово-экономических отношений. При этом в мире развивается пространство реального делового сотрудничества между странами, которые не подчиняются внешнему давлению, а преследуют свои национальные интересы. Подобных стран становится все больше и больше, и эта закономерность проявляется в разных регионах земного шара, отметил российский лидер".

ИТАЛИЯ

Corriere della Sera: "Выступление российского президента было длинным интервью, а не написанной заранее и спланированной речью. Вопросы охватывали большой спектр тем. Начиная с вопросов "коммерческого" характера, призванных продемонстрировать иностранным инвесторам надежность и достоинства проектов, предлагаемых Россией".

АВСТРАЛИЯ

ABC: "Президент России Владимир Путин заявил, что уголовные дела против бывшего президента США Дональда Трампа политически мотивированы и свидетельствуют о том, что американская политическая система прогнила. Выступая на ВЭФ, президент РФ также указал, что плохие отношения его страны с США вряд ли изменятся независимо от того, кто станет президентом в Вашингтоне, поскольку нынешняя администрация вбивает людям в головы, что Россия является экзистенциальным противником".

СИРИЯ

SANA: "На фоне экономического саботажа со стороны Запада, его действий, направленных на подрыв существующей мировой финансовой системы и продовольственного обеспечения беднейших государств, расширяется список стран, отвергающих кабальные западные условия и готовых к сотрудничеству ради интересов всего человечества. Такой вывод сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Он пояснил, что на фоне демонтажных операций, проводимых Западом, другие государства действуют на благо всех народов, стремятся к развитию справедливых торгово-экономических отношений и хотят построить систему, основанную на идее многополярности. По словам российского лидера, открытость и стремление к результату — основные конкурентные факторы в Евразийском регионе, определяющие темпы экономического роста. Это означает, что Дальний Восток становится стратегическим приоритетом для России в XXI веке и в целях оказания содействия деловым кругам там предоставляются таможенные и налоговые льготы".