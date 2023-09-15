"Известия": ООП инициирует компенсацию пассажирам за перенаправленные из-за БПЛА рейсы

Согласно инициативе, норма будет актуальна и в случаях, когда самолет отправляют в другие аэропорты по метеоусловиям

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов обратился в Госдуму с инициативой ввести компенсацию стоимости авиабилетов из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо ООП.

Зотов в письме депутату Марии Бутиной отметил, что граждане жалуются в ООП на отмены рейсов или перенаправление их в другие аэропорты в связи с введением ограничений на полеты в Московском авиаузле (МАУ) из-за угрозы атак БПЛА. "В августе - сентябре 2023 года такие случаи стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения, - пояснил он. - Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным".

Так, Зотов предлагает внести соответствующий пункт в статью 108 Воздушного кодекса РФ. Норма будет актуальна и в случаях перенаправления самолетов в другие аэропорты по метеоусловиям.

"Перечень рейсов, уходящих на посадку в другой аэропорт, фиксируется, поэтому можно проводить сверку таких пассажиров, что позволит избежать излишних возвратов и манипуляций", - говорится в письме ООП.

Бутина подтвердила газете получение этого письма. Она сообщила, что уже обратилась в правительство за отзывом на проект законодательной инициативы.

Если пассажир опоздал на стыковку по причине того, что самолет направили в другой аэропорт, то пассажиру должны вернуть плату в полном объеме, напомнили в Минтрансе "Известиям". При этом авиакомпании по-разному отнеслись к предложению. Так, "ИрАэро" сообщила, что эти обстоятельства уже регулируются законами. В "Уральских авиалиниях" не поддерживают инициативу, поскольку перевозчик понесет дополнительные расходы. В авиакомпании Red Wings сообщили, что, выбирая невозвратный тариф, пассажир сам берет на себя возможные риски. В S7 Airlines отметили, что при задержке или отмене рейса в рамках единой перевозки пассажир может получить возврат средств, независимо от типа тарифа.