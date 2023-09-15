СМИ: Northrop Grumman будет ежегодно выделять $100 млн на связанные с Тайванем проекты

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", военный подрядчик США планирует укрепить партнерские отношения с тайваньскими клиентами и местными компаниями

ГОНКОНГ, 15 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших военно-промышленных корпораций США Northrop Grumman с 2024 года будет выделять $100 млн на связанные с Тайванем проекты. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Как заявил на выставке Taipei Aerospace & Defense Technology Expo (TADTE) вице-президент Northrop Grumman Стефен О'Брайен, компания в августе открыла собственный офис в Тайбэе для усиления партнерских отношений с тайваньскими клиентами и местными компаниями. "Следуя последним тенденциям в наших связях с промышленным комплексом Тайваня, я рад сегодня объявить о том, что Northrop Grumman будет ежегодно выделять $100 млн на возможности для Тайваня стать частью глобальных цепей поставок Northrop Grumman", - приводит издание его слова.

Как отметил Стефен О'Брайен, глава представительства компании на Тайване Фишер Хуан (китайское имя - Хуан Сысюнь) должен будет провести консультации с представителями ВПК острова для того, чтобы оценить их возможности. "После этого, в начале 2024 года, мы направим команду из США, чтобы более детально обсудить предложения о наших глобальных цепочках поставок с Тайванем", - добавил он.

По данным издания, Фишер Хуан является отставным офицером ВВС Тайваня. Он указал, что первоначальный ежегодный бюджет на эти программы может быть пересмотрен в соответствии с масштабами сотрудничества. Как отметил Фишер Хуан, Northrop Grumman на протяжении долгого времени является важным партнером вооруженных сил Тайваня - компания является производителем состоящих на вооружении острова самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye, а также истребителей F-5E, которые были в составе тайваньских ВВС более 40 лет.

Он указал, что Northrop Grumman намерена сотрудничать с Тайванем в сфере создания учебно-боевых истребителей, беспилотных летательных аппаратов, а также в рамках спутниковой программы острова.

Как отмечает газета, в этом году на выставке TADTE в павильоне США представлены такие крупные американские корпорации, как Lockheed Martin, L3Harris, Raytheon и BAE Systems. Кроме того, там также представлены более 40 других американских компаний.

Санкции Китая

Ранее в пятницу МИД КНР объявил о введении санкций в отношении американских компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman из-за поставок вооружений Тайваню.

В феврале Китай внес американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных юридических лиц из-за осуществляемых ими поставок вооружений для армии острова Тайвань. Теперь эти компании, как отметили в Пекине, не имеют права экспортировать продукцию в Китай, а также импортировать ее. В соответствии с указанным решением Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также больше не имеют права инвестировать в китайскую экономику. Представителям топ-менеджмента этих компаний отныне запрещен въезд в КНР.