Китай решил ввести санкции против двух производителей оружия США за поставки Тайваню

Речь идет о филиале Lockheed Martin в Сент-Луисе и компании Northrop Grumman

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Пекин решил ввести санкции против филиала Lockheed Martin в Сент-Луисе и компании Northrop Grumman из-за поставок ими вооружений Тайваню. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"24 августа филиал американской компании Lockheed Martin в Сент-Луисе, штат Миссури, в качестве главного подрядчика непосредственно участвовал в поставках американского оружия Тайваню, а компания Northrop Grumman неоднократно участвовала в поставках вооружений Тайваню. <…> Китай решил ввести санкции в отношении двух вышеупомянутых американских военно-промышленных компаний", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебима. По ее словам, Вашингтон "все дальше и дальше идет по ошибочному и опасному пути вооружения Тайваня". Мао Нин призвала США в полной мере соблюдать принцип "одного Китая".

Ранее КНР уже вводила санкции против главного подразделения Lockheed Martin.

В феврале Китай внес американские компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных юридических лиц из-за осуществляемых ими поставок вооружений для армии острова Тайвань. Теперь эти компании, как отметили в Пекине, не имеют права экспортировать продукцию в Китай, а также импортировать ее. В соответствии с указанным решением Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense также больше не имеют права инвестировать в китайскую экономику. Представителям руководящих звеньев этих компаний отныне запрещен въезд в КНР.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного вторжения со стороны КНР. Он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.