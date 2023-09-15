Аксаков надеется, что период жесткой денежно-кредитной политики ЦБ будет недолгим

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, "но это, как правило, сужает его возможности для роста"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Период жесткой денежно-кредитной политики Банка России будет продолжаться относительно недолго, в том числе благодаря процессу импортозамещения и увеличению внутреннего предложения. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

"Период жесткой денежно-кредитной политики будет продолжаться относительно недолго, в том числе благодаря процессу импортозамещения и увеличению внутреннего предложения. Российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, но это, как правило, сужает его возможности для роста", - приводит слова Аксакова пресс-служба Ассоциации банков России.

Аксаков также отметил, что последовательное повышение ключевой ставки стабилизирует ситуацию на валютном рынке, но приведет к торможению кредитной активности российских банков и небанковских кредитных организаций. По его оценке, решение Банка России повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых на фоне предыдущего скачка на 3,5% выглядит умеренным. "Очевидно, регулятору удалось охладить пыл валютных спекулянтов", - подчеркнул Аксаков.

В то же время депутат заметил, что Банк России отмечает сохранение высокого инфляционного давления и намерен продолжать жесткую кредитно-денежную политику до достижения целевых показателей по инфляции. По мнению Аксакова, это приведет к повышению ставок на рынке и притормозит наметившуюся ранее активизацию кредитования экономики и граждан. Аксаков также считает, что сейчас важно сохранять объемы программ льготного кредитования и субсидирования, а где есть такая возможность - расширять их, в том числе за счет включения новых банков и смягчения требований к заемщикам.

Банк России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п. - до 13% годовых. Регулятор подчеркнул, что большой объем действующих госпрограмм льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования. При прочих равных условиях, отметил ЦБ, это означает необходимость более жесткой денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности. Повышение ключевой ставки, как говорится в сообщении регулятора, ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике.