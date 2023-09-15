США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Россию в целях восстановления этой договоренности, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают возможности оперативного возвращения к черноморской зерновой сделке, но намерены продолжать оказывать давление на Россию в целях восстановления этой договоренности. Такую позицию изложил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видим немедленного пути назад к этому", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности восстановления черноморского зернового соглашения.

При этом Салливан утверждал, что перспективы возвращения к сделке не просматриваются, так как Москва меняет свои требования в этой области. По его версии, это говорит об "отсутствии желания позволить зерну свободно поступать" на мировые рынки.

"Мы собираемся продолжать оказывать на них (власти России - прим. ТАСС) нажим, - отметил в связи с этим представитель Белого дома. - Мы продолжим призывать весь остальной мир делать то же самое. Мы знаем, что турки напряженно работают над этим, [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш напряженно работает над этим. Так что мы надеемся, что они смогут обеспечить результат". По его версии, позиция российской стороны якобы "не дает сейчас поводов для оптимизма" Вашингтону в этом вопросе.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.