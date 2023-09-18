18 сентября, 09:11,
обновлено 18 сентября, 09:25

Путин проведет экономическое совещание 18 сентября

Там будет обсуждаться подготовка проекта федерального бюджета, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник регулярное совещание по экономике, будет обсуждаться подготовка проекта федерального бюджета. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В Кремле запланирован ряд совещаний и встреч рабочего характера. Одно из совещаний будет с экономическим блоком правительства, с руководством администрации. Это совещание из серии экономических, которые достаточно регулярно проводит президент. На этот раз речь пойдет о бюджетном процессе", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, мероприятие намечено на середину дня. "Будет открыто вступительное слово президента, как мы обычно делаем на совещаниях по экономике", - добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее глава государства упоминал, что "процесс уже идет полным ходом".

В частности, во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин подчеркивал, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Глава российского государства также обещал "проинформировать Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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