18 сентября, 09:22
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Реформа ООН, вспышка COVID-19 и заявления Шольца. Темы брифинга Пескова

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Расширение Совета Безопасности ООН, меры предосторожности из-за распространения COVID-19, а также заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об условиях переговоров по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. "Президент поздравит мэра Москвы [Сергея] Собянина с инаугурацией, будет его выступление".
  • Далее запланировано совещание президента с экономическим блоком правительства и руководством администрации около 13:00-14:00 мск. "На этот раз речь пойдет о бюджетном процессе". "Там будет открытым вступительное слово президента".

О реформе ООН

  • "Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации" ради повышения его эффективности.
  • "Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников" и "большая инклюзивность" в отношении тех государств, которые приобрели более весомую роль и все "громче заявляют о себе".
  • Переговоры о расширении СБ ООН "надо начинать, мы об этом говорили неоднократно".

О вспышке COVID-19

  • "Пока в Кремле не вводят масочный режим", в отличие от правительства.
  • "Сезонность [у заболевания] определенная есть". "Ждем ориентировок специалистов, врачей, эпидемиологов".
  • "Общей кампании [по вакцинации] у нас нет". "Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки". "Централизованно у нас никогда не было [прививочной кампании]".
  • Пресс-секретарь президента РФ пока не привит, считает, что ему "уже пора" обновлять вакцинацию.

О заявлениях канцлера ФРГ

  • Вывод российских войск из зоны спецоперации на Украине для переговоров - "это не требование Шольца, это размышления Шольца".
  • "Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, реальное положение дел".

О здоровье Рамзана Кадырова

  • "Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет" - о состоянии главы Чечни.
  • "Вряд ли администрация президента может давать справки о состоянии здоровья".
  • "Никаких встреч с Путиным [у Кадырова] не было".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичШольц, ОлафПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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