Реформа ООН, вспышка COVID-19 и заявления Шольца. Темы брифинга Пескова

Расширение Совета Безопасности ООН, меры предосторожности из-за распространения COVID-19, а также заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об условиях переговоров по Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. "Президент поздравит мэра Москвы [Сергея] Собянина с инаугурацией, будет его выступление".
- Далее запланировано совещание президента с экономическим блоком правительства и руководством администрации около 13:00-14:00 мск. "На этот раз речь пойдет о бюджетном процессе". "Там будет открытым вступительное слово президента".
О реформе ООН
- "Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации" ради повышения его эффективности.
- "Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников" и "большая инклюзивность" в отношении тех государств, которые приобрели более весомую роль и все "громче заявляют о себе".
- Переговоры о расширении СБ ООН "надо начинать, мы об этом говорили неоднократно".
О вспышке COVID-19
- "Пока в Кремле не вводят масочный режим", в отличие от правительства.
- "Сезонность [у заболевания] определенная есть". "Ждем ориентировок специалистов, врачей, эпидемиологов".
- "Общей кампании [по вакцинации] у нас нет". "Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки". "Централизованно у нас никогда не было [прививочной кампании]".
- Пресс-секретарь президента РФ пока не привит, считает, что ему "уже пора" обновлять вакцинацию.
О заявлениях канцлера ФРГ
- Вывод российских войск из зоны спецоперации на Украине для переговоров - "это не требование Шольца, это размышления Шольца".
- "Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, реальное положение дел".
О здоровье Рамзана Кадырова
- "Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет" - о состоянии главы Чечни.
- "Вряд ли администрация президента может давать справки о состоянии здоровья".
- "Никаких встреч с Путиным [у Кадырова] не было".