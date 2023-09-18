Песков заявил, что СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности

По словам пресс-секретаря президента РФ, для этого необходим консенсус всех участников органа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) нуждается в трансформации, чтобы эффективность этого органа была максимально повышена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность - этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников", - сказал представитель Кремля, комментируя планы президента США Джо Байдена внести предложение о расширении состава постоянных членов СБ ООН.

Кроме того, как отметил Песков, Совбезу ООН необходима также большая инклюзивность "с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе".

"Этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно", - указал пресс-секретарь российского лидера, заметив, что этот процесс нуждается в "очень сложных и, возможно, длительных переговорах".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил, что Байден в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердит желание Вашингтона расширить Совет Безопасности всемирной организации.

В настоящий момент в СБ ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.