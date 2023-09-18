Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Владимира Путина от 9 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения в 2023 и 2043 годах. Об этом говорится в сообщении на сайте финансового ведомства.

"Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в сумме 297,0 млрд рублей (эквивалент $3 073,1 млн), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - отмечается в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".