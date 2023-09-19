В Тюменской области планируют увеличить число участников нефтегазового кластера до 150

По словам губернатора региона Александра Моора, власти пересмотрели модель взаимодействия, увеличили штат сотрудников, провели полный анализ возможностей кластера

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Всего 150 компаний станут участниками межрегионального нефтегазового кластера в Тюменской области к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в интервью ТАСС на полях Промышленно-энергетического форума TNF.

"В этом году мы стремимся к цифре в 150 участников. Понимаем, что не можем снизить показатель эффективности для каждого нового предприятия. Поэтому мы выстраиваем четкую систему сопровождения компаний. <…> Сегодня мы точно понимаем какие ниши рынка и потребности нефтегазодобывающих компаний могут закрыть наши участники, а где еще есть пробелы. Следовательно, понимаем куда двигаться и кого надо привлекать", - сказал он.

Также он отметил, что власти пересмотрели модель взаимодействия, увеличили штат сотрудников, провели полный анализ возможностей кластера. В этом году ассоциация начала аккредитацию учебных центров, которые готовят специалистов, задействованных в процессах строительства скважин и внутрискважинных работ по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" для дочерних и подрядных компаний ПАО "Газпром нефть" в соответствии с единым отраслевым стандартом.

Генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич рассказал, что нефтегазовый кластер открыт для сотрудничества с иностранными компаниями, они могут вступить в кластер и обладать теми же преференциями, что и российские. Он уверен, что большого спроса на вступление в кластер можно ждать от китайских компаний в связи с тем, что для них это будет возможностью выхода на новый рынок.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, структура объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF Expo прошла на площади 3 тыс. кв. метров, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.