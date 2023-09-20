20 сентября, 05:07

Dr.Web лишился сертификата соответствия

Jens Schlueter/ Getty Images
© Jens Schlueter/ Getty Images

Решение приняли на основании "установления факта несоответствия сертифицированного средства защиты требованиям по безопасности информации"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сертификат антивируса Dr.Web от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), который действовал с 27 января 2016 года, был приостановлен 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации.

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"Действие сертификата соответствия приостановлено 8 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщил "Коммерсантъ". В Dr.Web газете сообщили, что согласно уведомлению ФСТЭК, решение принято на основании "установления факта несоответствия сертифицированного средства защиты требованиям по безопасности информации".

ФСТЭК не предоставила разработчику разъяснений, в чем именно заключается это несоответствие, поэтому "его невозможно устранить". отмечает газета. В ФСТЭК не ответили "Коммерсанту". 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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