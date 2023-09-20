На Дальнем Востоке предложили упростить процедуру расширения границ ТОР

Это необходимо, чтобы реализовывать проекты на труднодоступных территориях, заявил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) предлагает упростить процесс расширения границ территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

"Для того, чтобы проект мог реализоваться на труднодоступной территории с использованием льгот ТОР, нужно расширить границы территорий опережающего развития. Это процесс трудоемкий и времязатратный, до полугода, а за это время можно много чего сделать, например, инженерные изыскания. Поэтому процесс расширения границ нужно упростить, такого мнения придерживаемся не только мы. Мы обсуждали эту тему с участниками сессия "Эволюция преференциальных режимов в России" в рамках минувшего Восточного экономического форума, они тоже согласились с тем, что практика постоянного расширения ТОР должна быть прекращена, а сам режим необходимо переформатировать", - сказал он.

Кроме того, как рассказал Запрягаев, постоянная коммуникация с бизнесом показала необходимость стабилизировать условия для инвестиционных проектов. "Когда инвестор принимает решения по реализации проекта, он получает кредит, заключает контракты, например, с твердой ценой, которую невозможно пересмотреть. Инвестор безусловно, закладывает какие-то риски, но базовый сценарий стабильный, поэтому здесь важно соблюсти условие, когда инвестор будет уверен не только в завтрашнем дне, но в течение определенного периода лет, то есть, заключить договор между государством, инвестором, где для проектов, которые нужны экономике, будут фиксироваться инвестусловия на тот период, о котором договорятся обе стороны", - пояснил глава КРДВ.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил ввести на территории ДФО механизм "дальневосточный контракт" между государством и инвестором, предполагающий фиксацию ключевых условий на этапе принятия инвестрешений, о неизменности налоговых, земельных, имущественных, градостроительных условий на срок до 15 лет в обмен на обязательства инвестора.