В Белоруссии заявили об увеличении доли перегрузок товаров на границе с Польшей до 80%

На это повлияло введение Варшавой запрета на въезд прицепам и полуприцепам, зарегистрированным в Белоруссии и России

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Доля перегрузок товаров на белорусско-польской границе возросла до 80% после введения Варшавой запрета на въезд прицепам и полуприцепам, зарегистрированным в Белоруссии и России. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский.

"Изначально в приоритете была перецепка грузовых транспортных средств, поскольку этот процесс менее затратный по времени. Однако ситуация с запретом движения белорусских и российских прицепов на польской границе привела к росту количества перегрузок, осуществляемых в Брестском регионе. Их количество с 50% выросло до 80%", - сказал он в интервью агентству БелТА.

Орловский отметил, что хорошо налаженная работа по перегрузке товаров компенсирует уменьшение перецепок. "В сутки сегодня осуществляется в среднем 1,3 тыс. операций по перецепке и перегрузке", - проинформировал он, уточнив, что в районе границы с белорусской стороны функционируют 20 специально оборудованных мест для совершения таких операций. В конце декабря 2022 года в Белоруссии ежесуточно осуществлялось около 1,8 тыс. перецепок и перегрузок европейских автомобилей.

Председатель ГТК отметил, что из-за санкций Запада потоки следующих через таможенную границу со странами ЕС грузовиков продолжают снижаться.

"В этом году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего они упали на 23%. Причина - закрытие сопредельными странами международных и межгосударственных автодорожных пунктов пропуска. Кроме того, контролирующие органы сопредельных европейских стран намеренно сдерживают движение грузовиков, из которых практически 85% - европейские перевозчики", - сказал Орловский.

Польша с 1 июня ввела полный запрет на перемещение через границу с Белоруссией всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Решение Варшавы сделало невозможным перецепку белорусских и российских грузовиков, которая производилась на границе с апреля 2022 года, когда Евросоюз запретил въезд на свою территорию зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей. В конце июня в ответ на действия Варшавы Минск ввел запрет на перецепку на своей территории зарегистрированных в Польше прицепов и полуприцепов.