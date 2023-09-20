20 сентября, 12:05,
обновлено 20 сентября, 12:34

Грушко: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку

Замминистра МИД РФ прокомментировал заявление главы евродипломатии о том, что он не видит возможности возобновления этого соглашения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что он не видит возможности возобновления зерновой сделки, служит фактическим признанием того, что ЕС не готов и не будет выполнять обязательства по соответствующей сделке, прописанные в части меморандума РФ и ООН. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Это замечательное высказывание Жозепа Борреля, это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять все обязательства, которые были зафиксированы в российской части меморандума нами вместе с ООН", - указал замминистра. 

Теги:
РоссияГрушко, Александр ВикторовичБоррель, Жозеп
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