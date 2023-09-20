20 сентября, 17:09
Военная операция на Украине

Науседа призвал искать альтернативные пути перевозки украинских продовольственных товаров

Президент Литвы привел в пример порты на Балтийском море

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к поиску альтернативных маршрутов перевозки украинских продовольственных товаров, к примеру через порты на Балтийском море.

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"Чтобы поддержать уязвимые экономики, нужно искать геополитические решения. Одной из возможностей могло бы стать открытие большего числа путей солидарности через альтернативные маршруты перевозки украинских продовольственных товаров, например через проверенные порты на Балтийском море", - заявил он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Науседа обратился ко "всем государствам - членам ООН" с призывом "оказывать существенную гуманитарную, военную, экономическую и дипломатическую помощь Украине", а также поддержать ее усилия в Международном суде.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. 

Теги:
УкраинаЛитваРоссияНауседа, ГитанасВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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