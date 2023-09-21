В "Алабуге" первые тесты на полигоне для испытания беспилотников пройдут в 2023 году

Президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев сообщил, что также планируют тестировать беспилотные автомобили пятого уровня

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Первые тесты на полигоне для испытания беспилотников в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) пройдут в этом году. Проект находится на финальной стадии создания, сообщил ТАСС президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев на полях форума Kazan Digital Week.

"На финальной стадии создания. <...> Первые тесты по малой программе должны быть уже в этом году. А серьезные <...> тесты со следующего года", - сказал Жанказиев.

Как сообщил Жанказиев журналистам, на полигоне планируется тестировать в том числе беспилотные автомобили пятого уровня, что ускорит их появление на дорогах общего пользования. "Есть необходимость создания пилотных участков двух типов. Есть пилотные участки, где нет необходимости создавать скорости, имитировать трафик, где создаются технологии. Вот таких площадок по стране <...> хватает. Последний, третий уровень - это пилотные зоны на дорогах общего пользования. Между первым и третьим должны быть пилотные зоны на изолированных территориях, в которых многоцикловые испытания, постоянно проводящиеся, позволяют ответить на вопросы, нужны ли нам эти технологии. <...> Вот такого у нас не было - это впервые создается на пилотной зоне "Алабуга", - отметил президент ассоциации.

Соглашение о создании пилотной зоны для испытания интеллектуальных транспортных систем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" было подписано на международном форуме Kazan Digital Week в 2022 году. Тогда сообщалось, что тестовой площадкой станет территория "Алабуги" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 км.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты в том числе обсудят цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка ИТ-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "ИТ-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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