МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами "Сапсан", производство которых поражено Вооруженными силами РФ.

Согласно схеме, под удар попадала большая часть Центральной России, в том числе Московский регион, а также практически вся территория Белоруссии, включая Минск.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством обороны РФ нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.