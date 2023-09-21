Путин призвал активно внедрять роботов и беспилотный транспорт

Президент также указал на необходимость шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым более активно использовать роботов на производстве, беспилотники - на транспорте, а изучение искусственного интеллекта внедрять в образовательные программы.

Выступая на заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, глава государства назвал среди задач "повышение автоматизации за счет применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленности и в сфере услуг, применение беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий".

"Кроме того, необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта", - указал Путин. По его словам, такие решения "должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда в ближайшее десятилетие". "Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы", - подчеркнул президент. Для примера он привел школу программирования "Школа 21", открывшуюся недавно в Великом Новгороде, где побывал в четверг.