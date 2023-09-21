Рекордно низкая безработица и прогнозы потребности в кадрах. Темы президиума Госсовета

Рекордно низкая безработица, которая сейчас наблюдается в России, является индикатором эффективности экономической политики, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Он также сообщил, что в стране будут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах. При этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков указал, что наибольший спрос на кадры в стране сложился сейчас в обрабатывающих предприятиях, строительстве, транспорте, здравоохранении.

Зарплаты россиян в реальном выражении по итогам июля выросли на 10,5%, и, как указал глава государства, эту тенденцию надо поддержать,

ТАСС собрал основные заявления спикеров на заседании президиума Госсовета.

Ситуация с безработицей

"Наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения", - отметил президент.

Снижение безработицы носит системный, структурный характер. Это произошло "прежде всего в субъектах с исторически высокой безработицей - а это целый ряд регионов Сибири, Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа - за счет реализации инвестиционных проектов, в целом развития территорий создаются новые рабочие места, а также развиваются форматы удаленной занятости".

Котяков указал на исторически низкий уровень безработицы. По последним данным Росстата, он составляет 3%.

Как отметил Путин, число молодых людей в России будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, в этой связи нужно сконцентрировать внимание на снижении молодежной безработицы. Котяков при этом отчитался, что безработица уже снижается по всем возрастным группам, в том числе и среди молодежи. С 2021 года молодежная безработица снизилась почти в 1,5 раза благодаря программе содействия молодежной занятости.

Прогнозы потребности в кадрах

В связи с информацией о низкой безработице Путин подчеркнул, что "это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов". "Мы знаем, что уже сталкивается, такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу".

Президент анонсировал, что российские власти каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие пять лет. Эту задачу не решить без участия промышленников - работа должна быть совместной.

Как отметили в Минтруде, наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, в строительстве и на транспорте. Нуждается в специалистах и система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растет по мере увеличения доли пожилого населения.

Кроме того, ведомство предлагает формировать цифры приема по всем направлениям профессионального обучения на основе потребности в кадрах.

Рост зарплат и повышение квалификации

Переход к экономике высоких зарплат должен быть важнейшим ориентиром для российских компаний и всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики, указал глава государства.

Зарплаты россиян в реальном выражении по итогам июля выросли на 10,5%. "Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию", - подчеркнул президент.

Для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит - и конкурентными на рынке труда. На эти задачи должна быть нацелена вся система образования и воспитания.

"Рассчитываю, что и отечественный бизнес будет наращивать инвестиции в развитие навыков и умений своих будущих работников, управленцев, лидеров и коллективов", сказал глава государства.

В случае с уже работающими людьми должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора - сотрудник будет учиться за счет компании, а затем выполнять более квалифицированную, а значит, и более оплачиваемую работу.

Трудоустройство граждан с инвалидностью

Котяков призвал ввести административное наказание для работодателей за неисполнение требований по найму лиц с ограниченными возможностями и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью.

В РФ существует только административный штраф за невыделение рабочих мест для лиц с инвалидностью в соответствии с установленной квотой или отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.

О востребованности ветеранов СВО

"Нужно делать все возможное, чтобы наших героев - в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, - чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи - там молодых людей очень много", - отметил президент.

Он подчеркнул, что семьям погибших ветеранов СВО также должна быть оказана поддержка, и попросил руководителей регионов держать этот вопрос на личном контроле.