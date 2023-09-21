Путин заявил, что рост инвестиций в экономику РФ по итогам II квартала составил 12,6%

По словам главы государства, "такую положительную динамику нужно обязательно поддержать"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в российскую экономику по итогам II квартала 2023 года продолжили наращиваться, рост составил 12,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

"Отмечу, что во II квартале рост инвестиций продолжился и составил плюс 12,6% год к году. Такой хороший показатель", - сказал он.

"Такую положительную динамику нужно обязательно поддержать, - указал Путин. - Для этого все инструменты, направленные на поддержку инвестиций, должны работать эффективно".

Путин обратил на это внимание правительства и коллег в субъектах Федерации.

Президент также отметил необходимость оптимизации самих производственных процессов через внедрение технологий бережного производства. "Возможности здесь очень большие, - указал он. - Приведу показательный пример: за пять лет у более чем 4 тыс. предприятий и участников нацпроекта "Производительность труда" прирост добавленной стоимости в общей сложности составил 306 млрд рублей, причем для этого не понадобилось увеличивать численность персонала, а нужно было просто более эффективно использовать кадровые и технические ресурсы".

По словам Путина, "необходимо максимально расширить применение этих подходов на всю экономику и социальную сферу". "Соответствующие поручения по отдельным направлениям уже сформулированы и даны, - отметил он. - Не по всем из них ведется предметная работа, и здесь коллегам из правительства нужно действовать более активно, ориентироваться на достижение конкретных результатов. Здесь есть над чем работать, мы понимаем, но есть конкретные положительные примеры, на которые и нужно ориентироваться".

Повышение квалификации граждан

Как указал Путин, "повышение уровня квалификации граждан является важнейшим фактором формирования экономики и повышения уровня заработной платы". "Рассчитываю, что и отечественный бизнес будет наращивать инвестиции в развитие навыков и умений своих будущих работников, управленцев, лидеров и коллективов, - подчеркнул президент. - Но я вижу, мы с вами понимаем, такой процесс имеет место быть, налаживается. Просто нужно постоянно уделять этому должное внимание".

В случае с уже работающими людьми, по словам главы государства, должен быть создан эффективный механизм с трехсторонними обязательствами работодателя, работника и органов власти в рамках ученического договора. "Напомню, что его смысл в том, что сотрудник будет учиться за счет компании, а затем выполнять более квалифицированную, а значит, и более оплачиваемую работу, - пояснил Путин. - Хотел бы подчеркнуть, такой механизм призван помочь людям приобретать новые навыки и даже профессии в течение всей жизни, как этого требует стремительное технологическое развитие в мире".