22 сентября, 04:48

В Минфине заявили, что обсуждаемые меры валютного контроля не коснутся обычных граждан

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ранее заявил, что правительство рассматривает некоторые меры по восстановлению валютного контроля в России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Обсуждаемые российскими властями меры по возвращению валютного контроля не коснутся обычных граждан, подтвердил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я точно скажу, что это совершенно точно не коснется обычных граждан", - сказал он.

Ранее Моисеев заявил, что правительство РФ рассматривает некоторые меры по восстановлению валютного контроля в России. Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности. 

Теги:
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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