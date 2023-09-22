В проекте бюджета на 2024-2026 годы на помощь онкобольным заложили 430 млрд рублей

Более 200 млрд рублей планируется выделить на программу "первичное звено для каждого", более 1 трлн рублей - на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы предусматривает выделение в эту трехлетку на оказание медицинской помощи онкобольным 430 млрд рублей, на помощь больным сахарным диабетом и на их обеспечение медицинскими изделиями - 27 млрд рублей. Такие данные приводятся в материалах к проекту федерального бюджета.

Как следует из документа, более 200 млрд рублей планируется выделить на программу "первичное звено для каждого", более 1 трлн рублей - на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Кроме того, с 2024 года планируется запустить новый федеральный проект "Борьба с хроническим вирусным гепатитом С". Отмечается, что его финансирование будет вестись за счет дополнительных доходов от индексации акцизов на сигареты и папиросы.