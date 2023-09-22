22 сентября, 13:11

Стали известны основные параметры бюджета на 2024-2026 годы

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы, как следует из его проекта, будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить 0,9 -1,6 трлн руб.

Из материалов к проекту бюджета следует:

  • расходы федеральной казны с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 трлн руб. в год;
  • доходы бюджета прогнозируются в размере 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн руб. в 2025 году, 34,1 трлн руб. в 2026 году;
  • приоритетными направлениями в проекте заявлены социальная поддержка уязвимых категорий граждан, повышение обороноспособности, интеграция новых регионов и технологическое развитие;
  • в горизонте трех лет экономика России, как предполагается, может расти на 2,3% в год;
  • 4,4 трлн руб. заложено на выплату единого пособия;
  • более 3,4 трлн руб. заложено на дорожную деятельность;
  • почти 1 трлн руб. заложен на развитие гражданской промышленности;
  • 430 млрд руб.​​​​​​​заложено на помощь онкобольным;
  • более 340 млрд руб. предусмотрено на оказание современной медпомощи в 2024 году;
  • 111 млрд руб. предлагается выделить на новые места в школах;
  • почти 90 млрд руб. в год предлагается выделить на оплату классного руководства;
  • 72 млрд руб. в год​​​​​​​ предлагается выделить на горячее питание в школах.

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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