Расходы бюджета в 2024-2026 годы могут составить в среднем 35,5 трлн рублей

Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн рублей - в 2025-м, 35,6 трлн рублей - в 2026-м

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн рублей - в 2025-м, 35,6 трлн рублей - в 2026-м. Такие цифры приводятся в материалах к проекту бюджета.

"Расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год: 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Как и планировалось, к 2025 году выходим на "нормальный уровень" расходов (~18% ВВП)", - говорится в документе.