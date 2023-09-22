22 сентября, 13:05

Более 3,4 трлн рублей заложено на дорожную деятельность в бюджете на 2024-2026 годы

Согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году на эти цели будет направлено 1 056,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 3,4 трлн рублей заложено в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на обеспечение дорожной деятельности. Об этом говорится в материалах к проекту основного финансового документа страны.

"В сфере инфраструктуры, в том числе транспортной: средства будут направлены на обеспечение дорожной деятельности (в 2024 году - 1 056,9 млрд рублей, в 2025 году - 1 134,9 млрд рублей, в 2026 году - 1 313,1 млрд рублей), на развитие транспорта, включая проекты развития электротранспорта (в 2024-2025 годах - 29,8 и 15,4 млрд рублей соответственно)", - говорится в материалах. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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