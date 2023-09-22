В бюджете до 2026 года предлагается выделить 111 млрд рублей на новые места в школах

Также 60,2 млрд рублей в год предлагается направлять на капитальный ремонт школ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Создание новых мест в школах в ближайшие три года обойдется бюджету в 111 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту основного финансового документа страны.

"В сфере образования запланировано выделить 111 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях", - говорится в материалах. Кроме того, 60,2 млрд рублей в год предлагается направлять на капитальный ремонт школ. Еще почти 100 млрд рублей предусмотрено на создание кампусов мирового уровня в 2024-2026 годах.

Проект бюджета учитывает решения, принятые на бюджетной комиссии. Другие предложения будут также учтены в ходе доработки законопроекта.