Правительство ожидает, что в горизонте трех лет экономика может расти на 2,3% в год

Уже в 2023 году РФ перешла к устойчивому росту экономики - вопреки ожиданиям некоторых западных экспертов, предрекавших совсем иное развитие событий, отмечается в материалах к проекту федерального бюджета

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России рассчитывает, что экономика страны в 2024-2026 годах будет расти достаточно высокими темпами, около 2,2-2,3% годовых. Такие данные приводятся в материалах к проекту федерального бюджета.

"При подготовке проекта нового трехлетнего бюджета правительство исходило из прогноза сохранения относительно высоких темпов роста российской экономики (в 2,3-2,2% в 2024-2026 годах)", - сообщается в документе.

Там отмечается, что уже в 2023 году РФ перешла к устойчивому росту экономики - вопреки ожиданиям некоторых западных экспертов, предрекавших совсем иное развитие событий. "Сейчас они пересматривают свои оценки. Например, недавно ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС) повысила свой прогноз по динамике российской экономики (с -1,5% до 0,8%). Ранее это сделали другие международные организации", - говорится в материалах.

Так, Всемирный банк по итогам прошлого года включил Россию в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.