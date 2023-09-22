На развитие гражданской промышленности в 2024-2026 годах заложили почти 1 трлн рублей

На поддержку МСП в ближайшие три года предусмотрено более 67 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы предусматривает выделение в эту трехлетку более 947 млрд рублей на поддержку промышленности гражданского назначения. Об этом говорится в материалах к проекту основного финансового документа страны.

"В проекте федерального бюджета в сфере поддержки экономики и промышленности предусмотрено финансирование: на поддержку промышленности гражданского назначения в 2024-2026 годах - более 947 млрд рублей", - говорится в материалах.

Указано также, что на поддержку МСП в ближайшие три года предусмотрено более 67 млрд рублей.