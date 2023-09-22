22 сентября, 13:45,
обновлено 22 сентября, 13:56
Материнский капитал

Силуанов сообщил, что за три года маткапиталом воспользуются более 4 млн семей

По словам главы Минфина, материнский капитал в бюджете РФ полностью финансово обеспечен

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Материнский капитал в бюджете Российской Федерации полностью финансово обеспечен, за трехлетку средствами воспользуются более 4 млн семей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ.

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"На выплату единого пособия из федерального бюджета предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024-2026 годы, что позволит обеспечить пособием более 10 млн граждан. Материнский капитал также полностью финансово обеспечен, за трехлетку средствами воспользуются более 4 млн семей", - сказал он. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМатеринский капитал
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