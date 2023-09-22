РСПП оценил в 50 млрд возможные выплаты бизнеса по экспортной пошлине в октябре

Бизнес будет ориентироваться на прогноз Минфина, сказал президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин

ТАСС, 22 сентября. Размер экспортной пошлины на широкий перечень товаров, которая начнет действовать в РФ с 1 октября, будет зависеть от курса рубля к доллару, в октябре бизнес будет ориентироваться на прогноз Минфина, планирующего собрать не менее 50 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин в Челябинске.

"Вы знаете, там мы можем только на оценки Минфина [ориентироваться], он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд [рублей] собрать. Но на самом деле два года назад, когда НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим. ТАСС) вводили, акциз на жидкую сталь и прочие вещи, мы предлагали все-таки прозрачный предсказуемый механизм, который опирается на понятный критерий - прибыльность компании", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном размере платежа в октябре.

Шохин уточнил, что размер пошлины зависит от курса рубля, может варьироваться и составлять до "нескольких сотен" млрд рублей. "Это решение, безусловно, временное, но ничего не бывает более постоянного, чем временные решения", - добавил президент РСПП.