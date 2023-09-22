"Асконд" сообщил, что гибкие пошлины на экспорт не коснутся некоторых кондитерских изделий

Выведение нескольких товаров из-под действия пошлин объясняется высокой долей импортных составляющих в их себестоимости, отметили в ассоциации предприятий кондитерской промышленности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экспорт ключевых позиций кондитерской продукции не будет облагаться временными гибкими экспортными пошлинами. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".

Ранее правительство России сообщило о введении гибких экспортных пошлин на некоторые товары для защиты внутреннего рынка, которые коснутся в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, а также сахара, кондитерских изделий и какао. Они начнут действовать с 1 октября и будут привязаны к курсу рубля.

"Перечень товаров, облагаемых временными экспортными пошлинами, содержит ряд исключений. Выведение ряда товаров из-под действия пошлин объясняется высокой долей импортных составляющих в их себестоимости, а также тем, что это продукция высоких переделов. В частности, под действие пошлин не попал ряд категорий кондитерской продукции", - говорится в сообщении.

По данным "Асконда", кондитерские изделия занимают четвертое место в структуре экспорта среди всех отраслей аграрно-промышленного комплекса РФ по объему. Российские кондитеры, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки, в том числе в Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Латинскую Америку. По итогам 2022 года экспорт российской кондитерской продукции составил 592 тыс. тонн на сумму $1 млрд 630 млн.