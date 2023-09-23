Лавров: цены вернулись к уровню 2021 года, несмотря на прекращение зерновой сделки

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Цены на продовольствие вернулись к показателям 2021 года, несмотря на прекращение работы зерновой сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Цены после того, как они чуть-чуть поднялись, сейчас вышли на уровень 2021 года", - сказал он. Министр призвал журналистов "посмотреть на статистику" и учитывать эти данные, а также осудил "крики о кризисе, голоде", которые возникли после прекращения действия зерновой сделки.