В Габоне заявили о возобновлении кустарной добычи золота

Министр шахт страны Эрве Патрик Опианга отметил, что снятие запрета на такую добычу золота направлено на борьбу с безработицей в сельской местности, а также на расширение прав и возможностей домохозяйств

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Практика кустарной добычи золота возобновляется в Габоне, хотя в 2018 году прежние власти страны ввели на нее запрет. Соответствующее заявление сделал министр шахт Габона Эрве Патрик Опианга.

"Участники кустарных промыслов и связанных с ними производственно-сбытовых цепочек возобновят поиски золота", - приводит слова главы ведомства издание Jeune Afrique. Как отметил министр, снятие запрета на кустарную добычу золота направлено на борьбу с безработицей в сельской местности, а также на расширение прав и возможностей домохозяйств.

По информации издания, в ближайшее время власти аккредитуют занятых в добывающей деятельности граждан и выдадут им специальные документы. Министерство будет поддерживать граждан, занятых переработкой золота и его производных.

Ранее в 2018 году любая деятельность по добыче золота кустарным способом была запрещена в целях защиты окружающей среды и борьбы с незаконной добычей золота.