На Сахалине 12 компаний планируют построить объекты в нефтегазовом индустриальном парке

Резиденты уже получили разрешения на работу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовый индустриальный парк, который строится в Южно-Сахалинске, уже получил первых резидентов, 12 из которых намерены возвести собственные объекты. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании парка, принимающей участие в 27-м международном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина".

Сахалинская область ведет масштабную добычу и переработку углеводородов. Благодаря новому объекту сервисные компании смогут на одной площадке оказывать свои услуги добывающим предприятиям. Планируется построить здания для размещения офисов и лабораторий, производственные базы и склады общей площадью около 89 тыс. квадратных метров. Резиденты парка смогут пользоваться льготами, предусмотренными для территории опережающего развития (ТОР) "Южная".

"Резидентами парка, которые будут строить собственные объекты, являются 12 компаний", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал во время своего выступления на сессии форума генеральный директор ООО "Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк" Дмитрий Вдовин, семь компаний-резидентов из тех, кто решил строить собственные объекты, уже получили разрешения на работу. "Парк состоит из трех очередей - первую строит компания "Сахалинская энергия", остальные - Корпорация развития Сахалинской области. Мы [во второй и третьей очередях] строим 22 тыс. квадратных метров лабораторно-офисных комплексов", - добавил Вдовин. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первой очереди состоится в начале 2024 года.

По информации зампредседателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, в прошлом году из-за антироссийских санкций многие зарубежные партнеры начали отказываться от выполнения контрактных обязательств по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В результате компании-операторы стали активно вести работу по импортозамещению, менять иностранных подрядчиков. "Благодаря усилиям государства и недропользователей ситуация выправилась, но произошедшее в очередной раз подтвердило, что нефтегазовый парк жизненно необходим", - рассказал Белик.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Проходят круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также работает выставочная экспозиция предприятий.