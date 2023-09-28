Решетников заявил о необходимости новых методов для контроля курса рубля

Глава Минэкономразвития считает множественность курсов разрушающим свободную экономику средством

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что необходимы новые методы контроля курса рубля. Такое мнение он выразил в ходе пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

"Множественность курсов считаю разрушающим свободную экономику средством. Тем не менее какие-то ограничения мы можем посчитать и можем обсудить. Контроль или хотя бы мониторинг переводов, - сказал министр. - Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Давайте пробовать новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой".

Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в прогноз постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Согласно данным прогноза, евро на уровне ниже 100 рублей ожидается в период с мая по сентябрь 2024 года. В декабре 2024 года курс прогнозируется на уровне 91,7 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро.

Как сообщал ТАСС, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, к 2025 году - 91,1 рубля, в 2026 году - 92,3 рубля.