Песков заявил, что власти продолжат работать с компаниями над снижением цен на топливо

Президент Владимир Путин накануне провел совещание с правительством

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работать вместе с компаниями над снижением цен на топливо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем обсуждалась в том числе ситуация на топливном рынке.

"Именно насчет таких жестких мер вчера сказал президент, что в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривались ли на встрече меры административного и иного воздействия на нефтяные компании на фоне роста цен на топливо.