28 сентября, 10:43

Песков заявил, что власти продолжат работать с компаниями над снижением цен на топливо

Президент Владимир Путин накануне провел совещание с правительством

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работать вместе с компаниями над снижением цен на топливо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем обсуждалась в том числе ситуация на топливном рынке.

"Именно насчет таких жестких мер вчера сказал президент, что в них нет необходимости. Но в то же время глава государства акцентировал, что с компаниями нужно продолжать работать. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривались ли на встрече меры административного и иного воздействия на нефтяные компании на фоне роста цен на топливо. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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