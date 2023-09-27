Цены на топливо, маркировка, лицензии и борьба с диабетом. Что Путин обсудил с кабмином

Правительство видит первые итоги борьбы с ростом цен на топливо и намерено продолжить работу в этом направлении. Вице-премьер Александр Новак обрисовал следующие шаги в ходе совещания кабинета с президентом РФ Владимиром Путиным, оно прошло в среду по видеосвязи.

Кроме того, в открытой части встречи были сделаны доклады о маркировке товаров, о снижении бюрократической нагрузки на бизнес, о борьбе с диабетом. Как и ожидалось, доклад министра экономического развития Максима Решетникова об обстановке в Калининградской области был закрытым для прессы.

ТАСС собрал основное о заседании.

Ситуация на рынке топлива

Как рассказал курирующий топливный сектор вице-премьер Александр Новак, за восемь месяцев Россия нарастила к прошлому году выпуск бензина на 3,3%, дизеля - на 6,4%.

Биржевые цены на бензин за последние два месяца выросли на 15%, дизеля - на 30%. На эти показатели повлиял мировой рост цен на нефть, ослабление рубля и снижение дисконта к Urals: в итоге цена на нефть выросла в полтора раза, и в сентябре превысила 8 тыс. рублей. На автозаправках нефтепроизводителей цены растут - но на уровне, близком к значениям инфляции.

Запрет на экспорт привел к снижению оптовых цен: бензина - на 20%, дизеля - на 16%, продолжения тенденции правительство ждет и дальше, в том числе в рознице. Свое дело сделало и отстранение недобросовестных трейдеров. Но "в последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, и это нормально", поскольку отражает реальную рыночную конъюнктуру.

В то же время Путин, слушая доклад, подчеркнул, что потребителям безразличны причины роста - и правительству нужно добиваться баланса в решении проблем. В правительстве понимали, "что будет дальше, это же не в первый раз": "Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт, все понятно. Они свою работу выполняют, а мы свою, правительство должно делать другую работу".

Поскольку рост цен продолжается, "с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", подчеркнул президент.

Что предлагает правительство

Для решения проблемы, уточнил Новак, правительство предлагает скорректировать демпфер, увеличив сниженный с 1 сентября коэффициент. Кроме того, кабмин хочет ограничить "серый" экспорт, "чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами". Пошлины для перекупщиков, не производящих топливо, правительство намерено повысить с 20 до 50 тыс. рублей за тонну.

Также кабмин намерен вместе с ФАС контролировать наценки на автозаправках, "поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках". Все это призвано стабилизировать рынок и снизить цены в мелкооптовом и розничном сегментах. "Нефтяным компаниям даны также соответствующие рекомендации", - уточнил Новак.

Варианты решения проблемы есть и у Минфина. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что уже обсуждал это с Новаком. Министерство готово "и дополнительное финансирование регионам предоставить", но считает нужным системное решение. "Можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов", - добавил министр.

Маркировка для каждого

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отчитался об успехах системы маркировки товаров. Он заявил о намерении расширить ее после экспериментов на титановую продукцию, на средства реабилитации, икру, а в ближайшее время - распространить на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, бытовую химию и косметику.

Министр рассказал об идее сделать обязательным для предустановки на смартфоны приложения "Честный знак" для проверки маркировки. "Этим летом сканер "Честного знака" добавлен в сервис "Госуслуги", - отчитался Мантуров. - И мы сейчас работаем с Минцифры над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию".

"Надеюсь, что в диалоге с производителями этот процесс будет продолжен так, чтобы действовать спокойненько, поэтапно, чтобы люди понимали, что и в какие сроки будет происходить", - отреагировал Путин и призвал прорабатывать следующие шаги с бизнесом, "с тем чтобы обеспечить интересы потребителей".

Автопродление бизнес-лицензий

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал о работе кабмина "над тем, чтобы аккуратно внедрять возможности проактивного автопродления лицензий и разрешений там, где предприятие или бизнесмен соответствует всем регуляторным требованиям, чтобы вообще исключить контакты бизнеса с государством". В целом, правительство намеревается дальше упрощать процедуру.

Путин отметил успехи правительства, но выразил надежду, что процесс продолжится: "Там есть над чем работать". Президент выделил среди направлений деятельности "разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам".

Контроль за диабетом