Цены на топливо, маркировка, лицензии и борьба с диабетом. Что Путин обсудил с кабмином

Правительство видит первые итоги борьбы с ростом цен на топливо и намерено продолжить работу в этом направлении. Вице-премьер Александр Новак обрисовал следующие шаги в ходе совещания кабинета с президентом РФ Владимиром Путиным, оно прошло в среду по видеосвязи.
Кроме того, в открытой части встречи были сделаны доклады о маркировке товаров, о снижении бюрократической нагрузки на бизнес, о борьбе с диабетом. Как и ожидалось, доклад министра экономического развития Максима Решетникова об обстановке в Калининградской области был закрытым для прессы.
ТАСС собрал основное о заседании.
Ситуация на рынке топлива
- Как рассказал курирующий топливный сектор вице-премьер Александр Новак, за восемь месяцев Россия нарастила к прошлому году выпуск бензина на 3,3%, дизеля - на 6,4%.
- Биржевые цены на бензин за последние два месяца выросли на 15%, дизеля - на 30%. На эти показатели повлиял мировой рост цен на нефть, ослабление рубля и снижение дисконта к Urals: в итоге цена на нефть выросла в полтора раза, и в сентябре превысила 8 тыс. рублей. На автозаправках нефтепроизводителей цены растут - но на уровне, близком к значениям инфляции.
- Запрет на экспорт привел к снижению оптовых цен: бензина - на 20%, дизеля - на 16%, продолжения тенденции правительство ждет и дальше, в том числе в рознице. Свое дело сделало и отстранение недобросовестных трейдеров. Но "в последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения, и это нормально", поскольку отражает реальную рыночную конъюнктуру.
- В то же время Путин, слушая доклад, подчеркнул, что потребителям безразличны причины роста - и правительству нужно добиваться баланса в решении проблем. В правительстве понимали, "что будет дальше, это же не в первый раз": "Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт, все понятно. Они свою работу выполняют, а мы свою, правительство должно делать другую работу".
- Поскольку рост цен продолжается, "с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", подчеркнул президент.
Что предлагает правительство
- Для решения проблемы, уточнил Новак, правительство предлагает скорректировать демпфер, увеличив сниженный с 1 сентября коэффициент. Кроме того, кабмин хочет ограничить "серый" экспорт, "чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами". Пошлины для перекупщиков, не производящих топливо, правительство намерено повысить с 20 до 50 тыс. рублей за тонну.
- Также кабмин намерен вместе с ФАС контролировать наценки на автозаправках, "поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках". Все это призвано стабилизировать рынок и снизить цены в мелкооптовом и розничном сегментах. "Нефтяным компаниям даны также соответствующие рекомендации", - уточнил Новак.
- Варианты решения проблемы есть и у Минфина. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что уже обсуждал это с Новаком. Министерство готово "и дополнительное финансирование регионам предоставить", но считает нужным системное решение. "Можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов", - добавил министр.
Маркировка для каждого
- Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отчитался об успехах системы маркировки товаров. Он заявил о намерении расширить ее после экспериментов на титановую продукцию, на средства реабилитации, икру, а в ближайшее время - распространить на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, бытовую химию и косметику.
- Министр рассказал об идее сделать обязательным для предустановки на смартфоны приложения "Честный знак" для проверки маркировки. "Этим летом сканер "Честного знака" добавлен в сервис "Госуслуги", - отчитался Мантуров. - И мы сейчас работаем с Минцифры над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию".
- "Надеюсь, что в диалоге с производителями этот процесс будет продолжен так, чтобы действовать спокойненько, поэтапно, чтобы люди понимали, что и в какие сроки будет происходить", - отреагировал Путин и призвал прорабатывать следующие шаги с бизнесом, "с тем чтобы обеспечить интересы потребителей".
Автопродление бизнес-лицензий
- Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал о работе кабмина "над тем, чтобы аккуратно внедрять возможности проактивного автопродления лицензий и разрешений там, где предприятие или бизнесмен соответствует всем регуляторным требованиям, чтобы вообще исключить контакты бизнеса с государством". В целом, правительство намеревается дальше упрощать процедуру.
- Путин отметил успехи правительства, но выразил надежду, что процесс продолжится: "Там есть над чем работать". Президент выделил среди направлений деятельности "разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам".
Контроль за диабетом
- На совещании была поднята проблема недостатка устройств для непрерывного мониторинга глюкозы у диабетиков - по данным Народного фронта, с этим столкнулись более 70% пациентов, а с дефицитом расходников - более 80%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что в рамках федерального проекта необходимое оборудование получат в текущем годы все регионы России. "И 39 субъектов в этом году получат оборудование для лечения диабетической стопы и ретинопатии", - добавил министр.