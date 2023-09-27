Кабмин предложил скорректировать демпфер и повысить пошлины для перекупщиков топлива

По словам вице-премьера РФ, это может произойти за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает скорректировать демпфирующий механизм за счет повышения коэффициента, пониженного с 1 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"В настоящее время для того, чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, и для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер. Первое: это корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября", - сказал Новак.

"Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке и повысить эффективность поставок на внутренний рынок, насытить внутренний рынок необходимыми нефтепродуктами", - отметил он.

Новак также назвал среди предложений повышение заградительной пошлины на экспорт для перекупщиков топлива. "Второе (предложение): ограничение так называемого серого экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 тыс. до 50 тыс. рублей (за тонну)", - сообщил вице-премьер.

По словам Новака, он допускает и полный запрет экспорта нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. "Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт", - сказал он.