Григоренко заявил, что продление разрешений и лицензий для бизнеса могут автоматизировать

Вице-премьер отметил, что планируется повышение качества сервиса через систему обратной связи и дальнейшее упрощение процедуры и сокращение сроков получения лицензий и разрешений

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возможность продления разрешений и лицензий на ведение бизнеса для компаний и предпринимателей, соответствующих всем регуляторным требованиям, может стать автоматической. Об этом сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы аккуратно внедрять возможности проактивного автопродления лицензий и разрешений там, где предприятие или бизнесмен соответствует всем регуляторным требованиям, чтобы вообще исключить контакты бизнеса с государством, чтобы это работало автоматом. <…> По итогам первого полугодия планируем представить подробный доклад", - сказал он.

Также Григоренко отметил, что в планах - повышение качества сервиса через систему обратной связи и дальнейшее упрощение процедуры и сокращение сроков получения лицензий и разрешений.

В середине сентября пресс-служба кабмина сообщала о том, что правительство досрочно выполнило план 2023 года по выводу разрешительных режимов на портал госуслуг. Таким образом, получение лицензий и разрешений в рамках проекта по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности стало доступно в упрощенном виде. В 2023 году на портал госуслуг раньше срока были переведены 190 разрешительных режимов. В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, в том числе 51 лицензии.