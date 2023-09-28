Орешкин: снижение программы займов на 1 трлн рублей в 2023 году уменьшит спрос на валюту

По словам главы Минфина, также будет оказано влияние на "рынок процентных ставок, государственных облигаций"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Решение Минфина снизить программу заимствований в 2023 году примерно на 1 трлн рублей окажет влияние на валютный рынок и уменьшит спрос на валюту, заявил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума.

"Это, на самом деле, большая очень история. Принятые Минфином и правительством решения по сокращению заимствований, так как на это будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, окажут влияние и на валютный рынок, потому что уменьшат спрос на валюту, и, конечно же, на рынок процентных ставок, государственных облигаций, потому что серьезно сократит предложение", - сказал Орешкин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин сократит программу заимствований в 2023 году примерно на 1 трлн рублей.