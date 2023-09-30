Бжания не исключил торговых отношений Грузией, если она признает Абхазию

Президент республики отметил, что принятое в этом году решение о расширении списка товаров, разрешенных к ввозу из грузинской стороны через КПП Ингур, не означает наличия у абхазской стороны каких-либо торговых отношений с этой страной

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Установление торгово-экономических отношении Абхазии и Грузии возможно после того, как грузинское руководство признает независимость Республики Абхазия, сообщил в интервью ТАСС президент этой страны Аслан Бжания.

"Если грузинское государство признает независимость Абхазии, то мы будем рассматривать и вопросы установления торгово-экономических отношений в последующем. Тут и транзит может быть, как во многих государствах. Наша экономика нуждается в оживлении", - сказал Бжания.

При этом, по его словам, принятое в этом году решение о расширении списка товаров, разрешенных к ввозу из Грузии через КПП Ингур, не означает наличия у Абхазии каких-либо торговых отношений с Грузией.

"Этот нормативный акт не говорит о том, что мы торгуем с Грузией. Это говорит о том, что там проходит государственная граница, через которую могут перемещаться товары. За этой госграницей находится не только Грузия, но и другие государства, такие как Армения, Иран. Это [возможность получать] группы товаров, которые нужны нашим гражданам, нашим хозяйствующим субъектам", - отметил президент Абхазии, добавив, что несколько политических сил в республике попытались использовать это решение в качестве инструмента политической борьбы.

30 сентября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Победы и независимости. 30 лет назад в этот день территория республики была освобождена от грузинских войск, что положило конец грузино-абхазскому конфликту. В ходе боевых действий 1992-1993 годов в регионе погибли около 17 тыс. человек. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. Независимость Республики Абхазия признали также такие страны - члены ООН, как Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.