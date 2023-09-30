Аслан Бжания: динамичное развитие Абхазии станет фундаментом для ее признания в мире

Республика Абхазия отмечает 30 лет со дня окончания Отечественной войны 1992–1993 годов, длившейся 413 дней. Победа в этой войне стала точкой отсчета в истории Абхазии как независимого государства.

О том, какой путь прошла страна за три десятилетия, как строятся ее отношения с Россией и другими государствами и перед какими вызовами сейчас стоит абхазский народ, в интервью ТАСС рассказал президент Абхазии Аслан Бжания.

— Аслан Георгиевич, если сейчас попытаться подвести некий итог прошедших 30 лет, что вы могли бы назвать самым главным достижением для Абхазии?

— На протяжении этих 30 лет поэтапно укреплялась абхазская государственность. Самое главное, что мы вместе с Российской Федерацией обеспечили твердый мир в Абхазии, создав возможность для развития, созидания, решения социально-экономических проблем. Это самое главное достижение стало возможным еще и потому, что 26 августа 2008 года руководством Российской Федерации было принято решение о признании государственной независимости Республики Абхазия.

Абхазское государство — молодое, мир вокруг нас не стал более спокойным и надежным. Огромное количество проблем по периметру. Вы знаете, какие события происходят в эти дни, связанные с Нагорным Карабахом, о спецоперации на территории Украины. Все это не может не оказывать влияние на нас.

Вообще наше будущее не может быть вне контекста мировых процессов. На нашей территории пытаются реализовать свои интересы крупные государства, такие как Турецкая Республика, европейские государства, США. Поэтому нам необходимо нашу государственность укреплять. Нам необходимо очень серьезным образом работать в плане развития собственной экономики, в плане развития особых взаимоотношений с Российской Федерацией.

Я неоднократно говорил, и неоднократно подчеркивал эту мысль Владислав Григорьевич Ардзинба (первый президент Абхазии — прим. ТАСС), что гарантом существования абхазского государства является волеизъявление его народа и поддержка российского государства.

Мы должны укреплять обороноспособность, развивать нашу экономику и наполнять отношения с Россией новым содержанием для того, чтобы сохранить наш этнос в этом нестабильном мире

— Что сейчас представляет собой экономика Абхазии и какую роль в ее развитии играет сотрудничество с РФ?

— С момента признания Россией независимости Абхазии у нас серьезными темпами стали решаться социально-экономические проблемы. Россия за этот период оказала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей. Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение — 95% того, что восстановлено в республике за этот период, восстановлено с помощью Российской Федерации в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Около 80% наших граждан имеют российское гражданство, и на них распространяются определенные социальные гарантии, они имеют возможность бесплатно лечиться в РФ, пользуясь страховыми полисами. Более 30 тыс. наших граждан получают российскую пенсию. Что касается софинансирования заработных плат целого ряда категорий работников бюджетной сферы, то все обязательства, которые брала и берет на себя РФ, выполняются безупречно и в срок.

Конечно, нам есть куда двигаться в плане экономического развития. В последние несколько лет обозначилась хорошая тенденция, но этого недостаточно. Экономические проекты, которые реализуются в Абхазии, должны носить более системный характер, их должно быть больше. Экономика нашей страны во многом зависит от нашей географии, от нашего климата. Это индустрия гостеприимства, это сельское субтропическое хозяйство, где у нас нет практически конкурентов, это наши транзитные возможности. Эти направления должны обеспечить устойчивое развитие нашего государства и наших граждан в ближайшей перспективе.

Но, как известно, ни одна из крупных стран, которые нас окружают, кроме Российской Федерации, нас не признает. Ни на одной карте, составленной в Европе или США, нет такого государства, как Абхазия, и это надо иметь в виду. Это главный особенный момент, который мы должны учитывать.

— Как развиваются отношения с другими странами, признавшими независимость Абхазии, к примеру с Никарагуа, Венесуэлой и Сирией?

— С этими странами у нас подписаны межгосударственные договоры, ряд межведомственных соглашений. Мы находимся в постоянном контакте с руководством этих государств, сотрудничаем на уровне ведомств. В силу объективных причин, к сожалению, пока не можем сказать, что на этом этапе реализуются какие-то экономические проекты. Скорее речь идет о взаимной поддержке — моральной, дипломатической, и в некоторых случаях координации наших внешнеполитических устремлений. Идет культурный обмен, обмен делегациями на самых разных уровнях. Наши представители участвовали в выборных процессах в этих странах, их представители в качестве наблюдателей присутствовали на выборах главы абхазского государства.

— Есть ли перспективы признания со стороны других стран?

— Мы над этим работаем вместе с РФ и надеемся на то, что процесс признания независимости Абхазии будет продолжен. Соответствующую работу ведет наш МИД. У нас есть определенные контакты с Белоруссией. Это современное, динамично развивающееся государство в центре Европы. Все знают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приезжал в Абхазию, я был в Белоруссии с рабочей поездкой, встречался с президентом. Это тоже такие полезные правильные контакты, в которых мы заинтересованы и продолжаем их.

Очень многое будет зависеть от наших экономических возможностей и экономических контактов. Экономика во многом является фундаментом для возникновения взаимного интереса и установления дипломатических отношений в последующем

— Каковы перспективы достижения соглашения о неприменении силы с Грузией? Как вы оцениваете Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье?

— Уже более 50 раундов международных дискуссий состоялось, но пока, к сожалению, не удалось достичь подписания документа, обязывающего стороны не применять силу при решении межгосударственных вопросов.

Наша позиция понятна, во-первых, мы независимое государство и этот статус мы не намерены ни с кем обсуждать. Во-вторых, мы хотим жить и иметь нормальные добрососедские отношения со всеми соседями, в том числе и с Грузией.

Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии по тому, как они ведут себя в нынешней острой ситуации, — прагматики, и я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир — это условие для развития и Абхазии, и Грузии. Я на это надеюсь.

— Вы за продолжение дискуссий в Женеве?

— Да, конечно. Разговаривать надо в любом случае. Вне всякого сомнения, какой бы длительный характер это ни носило, мы будем разговаривать. Мы доносим свою правду, наша позиция справедлива. Поэтому мы будем разговаривать.

— В этом году вашим решением был расширен список товаров, разрешенных к ввозу из Грузии через КПП Ингур, что вызвало критику со стороны оппозиции. В связи с чем было принято такое решение и как это влияет на развитие экономики?

— Этот нормативный акт не говорит о том, что мы торгуем с Грузией. Это говорит о том, что там проходит государственная граница, через которую могут перемещаться товары. За этой госграницей находится не только Грузия, но и другие государства, такие как Армения, Иран и т.д. Это [возможность получать] группы товаров, которые нужны нашим гражданам, нашим хозяйствующим субъектам. Из этой истории некоторые недоброжелатели, те, кто озабочен внутриполитической борьбой, вырвали контекст и сделали инструмент политической борьбы, якобы это торговля с Грузией. Там о торговле с Грузией ни одного слова не сказано.

Если грузинское государство признает независимость Абхазии, то мы будем рассматривать и вопросы установления торгово-экономических отношений в последующем. Тут и транзит может быть, как во многих государствах. Наша экономика нуждается в оживлении.

— Летом этого года было подписано межправительственное соглашение с РФ о реконструкции аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинбы. 15 сентября завершился прием и рассмотрение заявок от потенциальных инвесторов. Поданы ли такие заявки, есть ли среди них крупные российские аэропортовые холдинги?

— Заявки приняты, в ближайшие дни будет назван инвестор, который выиграл по итогам конкурса право восстановления аэропорта Сухум. Это произойдет в течение недели. Мы заявили определенные параметры. И те, кто подал заявку, должны соответствовать этим параметрам.

Кое-кто отказался от участия в силу разных причин. Крупные компании, которые в том числе занимаются авиационным бизнесом, все-таки боятся, я так понимаю, что могут попасть под санкции, и часть из них отказалась. Но работа идет, есть те, кто заявился, итоги будут объявлены, и все в соответствии с графиком будет реализовываться.

— В конце прошлого года был представлен проект генеральной схемы газификации Абхазии, разработанный АО "Газпром промгаз". Как идет его реализация и с какими проблемами она сталкивается?

— Речь идет прежде всего о необходимости разгрузки нашей энергосистемы. Нам не хватает своих мощностей, и мы заинтересованы в том, чтобы две станции были построены на газу — в Гагре и Сухуме. Это коммерческий проект, и для того, чтобы он был реализован, у нас должен быть определенный тариф на электроэнергию, а у нас он ниже. Или же у нас должны быть потребители, которые эту электроэнергию купят по цене 3 рубля. Такими потребителями могли бы стать крупные предприятия, которых у нас мало, или крупные гостиничные, гостинично-апартаментные комплексы. Закон об апартаментах не принят, вокруг него идут большие дискуссии, не буду давать им характеристику.

— Негативное отношение к этому законопроекту у части общества основано на опасениях, что с его принятием ухудшится демографическая ситуация — что абхазы на своей родине опять окажутся в меньшинстве…

— Я понимаю те фобии, которые были, — они носят исторически обоснованный характер, но тут не надо проводить прямые параллели. Если хорошо и детально в этом разобраться, то демографических угроз никаких нет, потому что эти люди (собственники апартаментов — прим. ТАСС) не будут иметь политических прав, они здесь будут находиться определенное количество дней, ни на что претендовать не смогут. Приобретение коммерческой недвижимости никак не должно быть увязано с приобретением политических прав или гражданства. В нашей стране, по имеющимся у меня данным, сегодня 6 172 человека онкологически больных, более 5 тыс. психически больных, более 4 тыс. наркозависимых, очень много людей с сахарным диабетом, много людей погибает в автоавариях. 80% из них — это этнически абхазы. Плачевное положение с демографией связано именно с этими заболеваниями и проблемами. В контексте этих цифр демографическую проблему надо обсуждать, а не в контексте закона о правовом статусе апарт-отелей.

Мы — независимое государство и должны соответствовать критериям независимого государства. И военных самолетов у нас должно быть не 4, как сегодня, а 30, и техника должна быть другая, образцов хотя бы нулевых годов, и многое другое

Мы за последние два с половиной года собственную доходную часть увеличили процентов на 75. И уже это видно по тому, в каком состоянии находится наша республиканская трасса, по тем работам, которые проводятся в нашей столице, в крупных городах. Это наши деньги, они работают, но этих денег может быть в 10 раз больше.

— Есть и другие опасения — что граждане Абхазии, занятые в турбизнесе, могут остаться без работы в случае строительства апартаментов.

— Апартаменты займут другой сегмент рынка, они не будут мешать нашим людям, занятым в турбизнесе.

— В последние несколько лет зимой в Абхазии возникает энергодефицит, в связи с чем производятся поставки электроэнергии из РФ вплоть до весны. Как власти республики намерены решить проблемы в энергетике? Что ожидает Абхазию предстоящей зимой?

— В этом году по сравнению с прошлым объем потребления мы сократили более чем на 100 млн кВт*ч. Во-первых, благодаря системе внедрения счетчиков, во-вторых — ведется борьба с незаконным майнингом криптовалюты. На прошлой неделе две крупные фермы были ликвидированы в Ткуарчале и Сухуме.

Да, осенью и зимой мы будем испытывать дефицит и будем просить российское руководство о том, чтобы они обеспечили нам переток. Но это еще не энергокризис, это определенные сложности. Кризис — это когда по 10–15 часов отключают электричество, как это было некоторое время назад в Грузии, в Армении. И если сегодня у нас для населения в среднем 1 кВт*ч ​​​​​​стоит 1 рубль, у них 4–5 рублей и выше.

Мы вынуждены были поднять тарифы на электроэнергию, потому что этого требует экономика, сама отрасль находится в упадке, в аварийном состоянии находится сетевое хозяйство, трансформаторное хозяйство и все, что связано с этой отраслью. Мы сделаем все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, но это та отрасль, которая нуждается в крупных инвестициях. И изменения в ней не могут произойти в течение одного или двух лет.

— Как и когда будут решены вопросы увеличения пропускной способности на российско-абхазской границе по реке Псоу?

— Есть поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина ведомству, они подготовили проект реконструкции пункта пропуска и должны приступить в 2025 году к реконструкции с тем, чтобы увеличить его пропускные возможности. Это история, которая растянется на три — пять лет. Некоторая разгрузка на границе в этом году была благодаря железной дороге. Была запущена "Ласточка" (до Гагры — прим. ТАСС).

Она будет приходить и в Сухум, в связи с этим идут ремонтно-восстановительные работы на вокзале города Гудаута, на днях они завершаются. В Сухуме на вокзале приводятся в порядок здания, ремонтируется станция Псырцха. Мы наладили морское круизное сообщение. Лайнер "Князь Владимир" приходил к нам летом и будет ходить и дальше по графику. Все это тоже разгружает границу на Псоу.

— Что бы вы пожелали в связи с 30-летием Победы и независимости Абхазии своему народу?

— Хочу поздравить всех наших ветеранов с этим праздником и выразить им благодарность. Желаю всем гражданам Абхазии успехов, здоровья, взаимного уважения, в каждом доме чтобы было взаимопонимание, любовь и поддержка. Отдельно хочу обратиться к нашим соотечественникам в Турции, России и других странах и поздравить их с самым важным праздником. Хочу, чтобы они знали, что их историческая родина Абхазия ждет их.

Хочу выразить благодарность нашим братьям из республик Северного Кавказа, которые стояли бок о бок с нашим народом во время войны. Благодарность всем добровольцам, пришедшим на помощь Абхазии в самое сложное время. Мира всем и благополучия.